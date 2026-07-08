Temas del día de EFE News Latino del miércoles 8 de julio

EEUU CUBA

Miami - Los descendientes de la familia fundadora de Cervecería La Tropical, creada en 1888 en La Habana, celebran este miércoles en Miami el relanzamiento de la icónica cerveza Crystal, tras ganar una batalla legal contra una empresa estadounidense que les permitió recuperar la marca original.

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CULTURA VELAZQUEZ

Austin - El historiador Salvador Salort-Pons, director del Instituto de Arte de Detroit, relata en una entrevista con EFE cómo identificó en una colección privada en España el primer retrato que Diego Velázquez pintó del conde-duque de Olivares en 1626, una obra documentada desde hace siglos pero que hasta ahora no había sido localizada ni estudiada.

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PREMIOS EMMY

Los Ángeles - La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión anuncia a los nominados a la 78º edición de los premios Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión de EE.UU., cuyos ganadores se conocerán el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.

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PUERTO RICO MEDIOAMBIENTE

San Juan - Las playas de Puerto Rico se convierten durante el verano en aulas al aire libre donde se inculca a los niños la protección de las tortugas tinglares, mientras se supervisa que las neonatas lleguen sanas y salvas al mar tras la eclosión de los nidos.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de junio.

Washington.- FMI PERSPECTIVAS.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su informe de perspectivas de la economía mundial.

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