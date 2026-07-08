La UE prevé abrir "muy pronto" un nuevo bloque de negociación con Ucrania

Ankara, 8 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) prevé abrir "muy pronto" un nuevo bloque de negociación con Ucrania para su adhesión al bloque comunitario, según aseguró este miércoles el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Costa hizo este anuncio en la red social X tras reunirse este martes en Ankara con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien abordó la apertura de los cinco bloques de negociación pendientes tras la apertura formal del primer bloque de negociaciones el pasado 15 de junio.

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La declaración coincide con el debate que los embajadores de los Veintisiete mantienen hoy y el viernes en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) sobre el resultado del examen técnico ("screening") del sexto clúster para Ucrania y Moldavia, paso previo a su eventual apertura formal.

Si así se acuerda, la apertura de ese sexto bloque, que incluye los capítulos de relaciones exteriores y de política exterior, seguridad y defensa, podría darse tan pronto como a principios de la semana próxima.

En total, son seis los clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos que conforman el proceso de adaptación del país candidato a la legislación europea, aunque su apertura no sigue un orden fijo.

El anuncio sigue a la apertura formal del primer bloque de negociaciones tras lograrse levantar el veto de Hungría para iniciar las negociaciones a principios de junio.

Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como los propios Costa, Ucrania y Moldavia confiaron entonces en la apertura de los cinco bloques restantes antes de agosto, pese a las "reservas" del flamante primer ministro húngaro, Péter Magyar.

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"Dejemos que el sello se seque", enfatizó el conservador a su llegada a la última cumbre de líderes europeos en Bruselas el 18 de junio, apenas tres días después.

Ucrania y Moldavia comparten calendario y estructura negociadora desde que ambos países obtuvieron el estatus de candidato, en junio de 2022, y se abrió formalmente la negociación, en junio de 2024.

Cualquier paso en el proceso de negociación requiere la unanimidad de los Veintisiete. EFE