Agencias

Kuwait condena "firmemente" los "reiterados ataques" de Irán tras la última oleada de bombardeos

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El Gobierno de Kuwait ha expresado este miércoles su "firme condena y denuncia" a los "reiterados ataques iraníes" contra el país, después de la última oleada de bombardeos tras un cruce de ataques entre Washington y Teherán, asegurando que no hay víctimas ni daños en territorio kuwaití.

"Estos ataques constituyen una flagrante violación de la soberanía de Kuwait, una amenaza directa a su seguridad y estabilidad, y una grave infracción del Derecho Internacional", ha señalado el Ministerio de Exteriores kuwaití a través de un comunicado publicado en redes sociales.

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Así, ha subrayado que "la continuación de estos ataques flagrantes, en un momento en que se están realizando esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones, socava sistemáticamente estos esfuerzos e ignora la voluntad internacional que respalda esta vía", en una crítica a las acciones por parte de Teherán.

La cartera ha apuntado además que "la seguridad, la soberanía y la protección del Estado de Kuwait, sus ciudadanos y residentes constituyen una línea roja infranqueable", al tiempo que ha destacado su derecho "inherente y legítimo" a "adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad".

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Posteriormente, el portavoz del Ministerio de Defensa, Saud Abdulaziz al Atuan, ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado dos misiles balísticos y trece drones en su espacio aéreo. "Fueron interceptados de forma exitosa, sin dejar daños materiales o víctimas", ha explicado.

"Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso de cumplir con sus deberes y responsabilidades con eficiencia y competencia, en el marco de la preparación y el estado de alerta constantes, reforzando así la seguridad nacional y salvaguardando el bienestar de los ciudadanos y residentes", ha zanjado.

Irán ha acusado a Estados Unidos de cometer "una grave violación" del memorando de entendimiento con sus últimos bombardeos y ha afirmado que estos hechos, junto a los bombardeos de Israel contra Líbano y la revocación de Washington de la autorización de las ventas de petróleo iraní, dejan "sin efecto" varias cláusulas del pacto, destinado a allanar el camino para lograr el fin a la guerra en Oriente Próximo.

Washington ha descrito sus bombardeos como una respuesta a los ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz, donde Irán exige que se coordine con Teherán la navegación a raíz del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel y hasta que se alcance un acuerdo de paz definitivo.

Tras ello, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber "destruido" 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 "enemigo", en su respuesta militar a los bombardeos, que suponen uno nuevo capítulo de tensiones tras el frágil alto el fuego firmado el 8 de abril.

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