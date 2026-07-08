Francia-Marruecos, unos cuartos de final con cuentas pendientes

Foxborough (EE.UU.), 8 jul (EFE).- Francia y Marruecos volverán a cruzarse este jueves en las eliminatorias de un Mundial, igual que hace cuatro años en Catar 2022, aunque esta vez lo harán en los cuartos de final y con cuentas pendientes para los Leones del Atlas.

La eliminatoria, la primera de cuartos de final del Mundial 2026, comenzará a las 16:00 hora local (20:00 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), el hogar de los New England Patriots de la NFL.

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Aquel 2022, en Catar, Marruecos firmó la mejor actuación de la historia de una selección africana en un Mundial tras eliminar a España y Portugal, pero Francia se cruzó en su camino, dejándola fuera en semifinales por 2-0.

Ahora, en 2026, también se ha convertido en la primera selección africana en alcanzar dos veces unos cuartos de final -además, de forma consecutiva-, tras conquistar entre medias la Copa Árabe y la Copa Africana de Naciones, en una muy polémica final contra Senegal.

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Marruecos ya no es una revelación, sino una selección muy seria, que será una de las anfitrionas del Mundial de 2030 y que ahora aspira a ajustar cuentas con Francia, un país en el que han nacido seis de los jugadores convocados por Ouahbi para esta Copa del Mundo.

Ismael Saibari no es uno de ellos. El mediapunta, reconvertido en delantero centro en la selección de Ouahbi, tampoco nació en Marruecos, sino en Terrassa, a las afueras de Barcelona.

Saibari, autor de goles providenciales contra Brasil, Escocia y Haití, tuvo que ser sustituido en el primer tiempo del duelo de octavos contra Canadá por molestias en los isquiotibiales, aunque las pruebas descartaron una lesión de importancia.

El flamante fichaje del Bayern de Múnich ha viajado con el equipo a Boston, aunque sigue siendo duda para el partido. Si se confirma su baja, el técnico marroquí deberá recurrir a Soufiane Rahimi, que no ha terminado de cuajar en el equipo hasta ahora.

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Los Leones del Atlas necesitarán los goles de Saibari para plantar cara a Francia. Ni siquiera Paraguay, que desquició a los franceses con un planteamiento ultradefensivo y solo encajó un gol, logró evitar la eliminación contra la gran favorita al título.

Didier Deschamps tiene un once tipo, con ocho jugadores fijos y tres posiciones en las que ha ido alternando. Lucas Digne parece haberle ganado el puesto a Théo Hernández en el lateral izquierdo, mientras que Aurélien Tchouaméni y Manu Koné se disputan un puesto en el centro del campo.

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Lo más jugoso está en la delantera, donde ha ido rotando a Bradley Barcola y Désiré Doué, compañeros en el PSG, en el extremo izquierdo. Barcola fue titular en las dos eliminatorias, pero Doué fue el revulsivo que destrabó el enredo contra Paraguay.

En paralelo, Mbappé libra su particular cruzada con el argentino Lionel Messi por la Bota de Oro del Mundial y por el récord de máximo goleador de la historia del torneo.

Con el gol anotado ante Egipto, Messi suma ya ocho tantos en este Mundial, uno más que Mbappé y que el noruego Erling Haaland, y acumula 21 en total, dos más que el delantero francés.

- Alineaciones probables:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola (o Désiré Douié) y Kylian Mbappé.

Seleccionador: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Soufiane Rahimi.

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos).

Hora: 16:00 local (20:00 GMT).

Albert Traver