Francia activa segunda alerta más grave por calor a la espera de un tórrido fin de semana

París, 8 jul (EFE).- Cerca de dos tercios de los 96 departamentos de la Francia metropolitana activan a partir de mañana, jueves, la alerta naranja por calor -la segunda más grave-, a la espera que de las temperaturas aumenten aún más durante el fin de semana, informó este miércoles Météo France.

"Episodio canicular severo y duradero, que requiere una vigilancia especial, en particular para las personas sensibles o expuestas", indicó en su más reciente boletín el instituto meteorológico, quien apuntó a "unas condiciones anticiclónicas asociadas a una masa de aire muy caliente".

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Esta nueva ola sucede poco después de la de finales de junio, especialmente agresiva y larga y que batió récords de temperaturas medias diurnas y nocturnas durante diez días, dejando, al menos, unos 2.000 muertos.

Los departamentos en alerta naranja a partir de mañana se sitúan en el sur de Francia, prácticamente en todo el oeste y el centro y en una parte del norte, lo que incluye a París y su poblada área metropolitana. Cerca de 30 departamentos pasarán a alerta amarilla -la tercera más grave-, mientras que solo tres no serán objeto de particular atención (Alpes Marítimos -sureste- y Alta y Baja Córcega -isla del Mediterráneo-).

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Entre el próximo viernes 10 y lunes 13, se esperan temperaturas especialmente elevadas, lo que llevará a puntos del país a mínimas de 27 grados por la noche.

Justo en el inicio de las vacaciones escolares, esta nueva ola de calor ha puesto en jaque a Francia por riesgo de incendios forestales.

Los fuegos se han cobrado hoy mismo la vida de un bombero que combatía las llamas en el municipio de Planay, en los Alpes franceses, que ha quemado varias decenas de hectáreas de bosque. Falleció por culpa de un desprendimiento de piedras.

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No obstante, el más virulento que sufría el país este miércoles estaba localizado en la fachada mediterránea, en particular uno que se había declarado cerca de la localidad de Die, en la Drome, y que ha calcinado 2.100 hectáreas en seis días.

En los Pirineos Orientales, departamento fronterizo con España, el fuego que se había declarado el sábado por la tarde en Trévillach y que había conducido a la evacuación de más de 12.000 personas no había avanzado prácticamente en las últimas 24 horas, pero seguía activo, y en total había calcinado 4.936 hectáreas. EFE

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