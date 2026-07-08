El presidente de Irán ve que la "conducta" de EEUU en el torneo "sigue su habitual política exterior"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este miércoles que la "conducta" de Estados Unidos como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 va en línea con su "política exterior", la cual, según Teherán, pasa por "infringir las normas" y "hacer trampas", tras la reciente polémica por la suspensión de una tarjeta roja a un jugador estadounidense por parte de la FIFA y la situación vivida por la selección iraní durante el torneo.

"La conducta del Gobierno estadounidense como anfitrión del Mundial sigue su habitual política exterior: infringir las normas, intimidar a sus rivales, crear obstáculos y hacer trampas. Este es su manual de estrategias de MAGA", ha señalado, en referencia a 'Make America Great Again', eslogan del movimiento político del presidente estadounidense, Donald Trump.

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"Irán rechaza esos juegos. Defendemos firmemente nuestros derechos", ha destacado el mandatario en un mensaje en redes sociales, horas después de que EE.UU. bombardease el sur del país argumentando que es una respuesta a ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y en línea con las críticas de Teherán contra las acciones de Washington durante este Mundial masculino de fútbol que se está disputando en Norteamérica.

La selección iraní estableció su base en Tijuana (México), pudiendo desplazarse a territorio estadounidense solo un día antes de sus dos primeros partidos y dos días del último encuentro. Además, después de cada partido tuvo que abandonar inmediatamente Estados Unidos, que además denegó los visados a varios miembros del equipo técnico.

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El combinado de Irán quedó eliminado tras empatar los tres partidos del Grupo G frente a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Así, quedó en el tercer lugar, ero por diferencia de goles no fue de los ocho mejores equipos en esa posición, lo que significó su prematuro adiós del torneo.