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El neerlandés Kooij sorprende en el primer 'sprint' del Tour

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Pau (Francia), 8 jul (EFE).- El neerlandés Olav Kooij sorprendió a los grandes favoritos con una victoria en el primer 'sprint' del Tour de Francia, por delante del alemán Max Kanter y del belga Tim Merlier, en una etapa llana con meta en Pau en la que no hubo grandes cambios en la general, que sigue liderada por el noruego Torstein Traeen.

En su primera participación en la ronda gala, el ciclista de Decathlon de 25 años consiguió su cuarto triunfo en una gran vuelta, tras los tres que tenía ya en el Giro de Italia.

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