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El centrocampista Unai Gómez deja el Athletic Club y ficha por el Udinese italiano

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El cemtrocampista español Unai Gómez fichó este miércoles por el Udinese italiano, después de disputar tres temporadas con el primer equipo del Athletic Club, que se reserva un porcentaje de una futura venta del jugador, según un comunicado.

El club de Ibaigane llegó a un acuerdo con el Udinese por el traspaso de Unai Gómez, por el que el Athletic ingresará "una cantidad fija y se reserva variables económicas por objetivos, porcentaje de futura venta y derecho de tanteo".

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Con 23 años, Gómez ha disputado un total de 117 partidos en sus tres temporadas en el primer equipo de los 'leones', marcando 6 goles y levantando la Copa del Rey de 2024, partido en el que saltó al césped en la segunda parte, tras ganar la final al RCD Mallorca en los penaltis.

El canterano vivió dos etapas diferentes en Lezama, una desde alevines hasta infantiles después de llegar desde el Bermeo FT, y otra desde juveniles hasta el primer equipo tras un paso de tres años por el Danok Bat.

El Athletic Club agradeció a Unai Gómez su "compromiso y dedicación" durante toda su trayectoria como rojiblanco y le deseó la "mejor de las suertes" en su futuro personal y profesional en la Serie A defendiendo la camiseta del Udinese.

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