Compromís pide desbloquear la Ley de Industria y aprobar PGE para ganar autonomía ante los ataques de Trump

El diputado de Compromís integrado en Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado este miércoles desbloquear la tramitación de la Ley de Industria y aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ganar autonomía y capacidad estratégica frente a los ataques y amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de romper las relaciones comerciales con España.

En concreto, el presidente estadounidense ha dicho que detendrá "completamente" el comercio bilateral con España al considerar que es "una causa perdida" y un "socio terrible en la OTAN" por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).

PUBLICIDAD

En una declaración difundida a los medios de comunicación, Alberto Ibáñez ha denunciado que con esas declaraciones Trump busca de nuevo, pues no es la primera vez que carga contra España, "desestabilizar" la economía del país.

¿QUÉ DICEN PP Y VOX?

Asimismo, ha instado a posicionarse sobre esta cuestión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, para saber si están "con la soberanía española o son sencillamente mayordomos del señor Trump".

El diputado valencianista también ha hecho un llamamiento al PSOE para impulsar una acción legislativa que permita a España reindustrializarse y ser menos dependiente de países como Estados Unidos.

En concreto, ha pedido desbloquear la Ley de Industria que lleva encallada en el Congreso cerca de dos años. Eso sí, el diputado ha avisado que pese a las amenazas Estados Unidos es más dependiente de España que España de Estados Unidos. "Trump debería saber que dependen más ellos de nosotros que nosotros de ellos", ha zanjado.

PUBLICIDAD