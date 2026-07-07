Sinner supera a Struff y al calor de vuelta a semifinales

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner superó al calor de Londres y a la resistencia del alemán Jan Lennard Struff, al que venció en tres sets (7-5, 7-6(4) y 6-3) alcanzó, por tercera vez en su carrera, las semifinales del torneo de Wimbledon que ganó el pasado año.

El número uno del mundo, que se erigió en el cuarto jugador en activo en alcanzar diez semifinales de Grand Slam después del serbio Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz, tardó dos horas y 37 minutos en cerrar la cuarta victoria en otros tantos partidos contra el germano, que firmó, en cualquier caso, su mejor papel en el All England Club.

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La victoria 98 de Sinner en un Grand Slam le deja a un paso de la final. Y espera al ganador del choque entre Djokovic y el canadiense Felix Auger Aliassmie para la siguiente ronda.

Se dio prisa el jugador de San Cándido en sacara adelante el compromiso de la pista central frente a un adversario rocoso, sorprendentemente sin éxitos de relevancia y nuevo en este tramo en un Grand Slam. Y lo logró. La duodécima victoria seguida en Wimbledon, que le reportó el título del pasado año y estar este a dos pasos del segundo éxito seguido, fue por la vía rápida, sin tener que sobreponerse a la amenaza del calor, intenso.

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Aún planea por su cabeza y por la del seguidor el derrumbe que sufrió en la segunda ronda de Roland Garros, cuando estaba al borde de la victoria y terminó eliminado por el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Está avisado Sinner que intenta poner remedio a esa situación.

No le gusta ni la alta temperatura ni los partidos excesivamente largos y por eso no sufrió ante Struff que mantuvo el tipo mientras estuvo protegido de su buen servicio. Sin él, lo pasó mal el alemán que perdió su saque en el undécimo juego del primer set y así, la manga.

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Tuvo su gran ocasión Struff en el segundo parcial. Cuando con 5-4, al resto, tuvo punto de set. Igualar el partido. Fue su mejor nivel. Pero el saque salvó a Sinner que se hizo con el juego gracias a ese acierto. Se llevó la manga luego en el desempate. La ventaja era notable para el italiano y un mundo en contra para el alemán que flojeó definitivamente en el tercero, en el que claudicó.

Sinner superó a Struff, 74 del mundo, de 36 años, el cuartofinalista individual de más edad en la Era Abierta. Pero nunca ha sido capaz de ganar a un número uno del mundo. Y Sinner nunca cayó ante un rival de ránking tan bajo.

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"Struff es un jugador difícil de enfrentarse y merece todo lo que ha conseguido en la pista y también fuera. Es una persona excepcional. Etró en la pista mejor que yo pero luego me metí en el partido y estoy contento de haber vuelto a semifinales", relató Sinner en la pista.

"El segundo set podría haber terminado de otra manera y hay una gran diferencia entre estar 1-1 o 2-0.. y en el tercer set sus porcentajes bajaron", reconoció el número uno del mundo que asume que el calor le perjudica.

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"Hemos trabajado mucho para que no suceda lo de París, espero que no me pase lo mismo, si es así tendremos que cambiar algo más" , advirtió Sinner.

El italiano, a dos pasos de revalidar su corona, espera al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, siete veces campeón y el canadiense Felix Auger Aliassime, cuarto favorito.

Santiago Aparicio