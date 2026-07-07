El 'freeride' y patinaje sincronizado debutarán en los Juegos Olímpicos de invierno de los Alpes 2030

Los Juegos Olímpicos de los Alpes 2030 pasarán a la historia como los primera edición de invierno con paridad de género y por el debut del 'freeride' y patinaje artístico sincronizado, según anunció este martes el Comité Olímpico Internacional tras la reunión de su Comisión Ejecutiva en Lausana (Suiza).

Un total de 3.046 deportistas -1.525 mujeres y 1.521 hombres- competirán en 126 pruebas: 56 femeninas, 55 masculinas y 15 mixtas. Así lo ha aprobado dicha comisión del COI reunida para revisar las disciplinas y pruebas del programa olímpico.

Como parte de dicha revisión, se ha decidido que los deportistas de 'freeride' en esquí y snowboard y de patinaje artístico sincronizado participarán por primera vez en unos Juegos Olímpicos. El COI también confirmó la inclusión del eslalon gigante paralelo de snowboard, mientras que el combinado nórdico no fue incluido.

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El programa de disciplinas y pruebas de los Alpes 2030 fue aprobado por el COI siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre el Programa Olímpico, que evaluó las propuestas presentadas por las federaciones internacionales y el Comité Organizador en relación con el esquí de montaña.

En total, las federaciones internacionales y el Comité Organizador propusieron 26 nuevas pruebas. El Comité Ejecutivo del COI decidió añadir tres disciplinas y 16 pruebas, con el fin de potenciar la igualdad de género, la innovación y el interés de los jóvenes, en consonancia con los principios aprobados para 2024.

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Los cambios en las disciplinas y pruebas introducidos para los Alpes 2030 afectan a cuatro deportes: biatlón, patinaje, esquí y snowboard y esquí de montaña, que repetirá en el programa y en el que los españoles Oriol Cardona y Ana Alonso lograron el oro y bronce en Milán-Cortina 2026.

En biatlón se introduce el relevo mixto, el patinaje sincronizado y de velocidad, el 'freeride' en esquí y snowboard masculino, el esquí cross por equipos mixtos, el snowboard paralelo por equipos mixtos y en saltos de esquí, el superequipo femenino, y el esquí de montaña individual masculino y femenino y sprint de ambos sexos y relevo. Asimismo, se ha eliminado la combinada nórdica.

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El 'freeride' y el patinaje artístico sincronizado harán su primera aparición en los Juegos en los Alpes 2030. El freeride, una disciplina que comenzó a desarrollarse en la década de los noventa, contará con cuatro pruebas y lo disputarán a 44 deportistas, 22 mujeres y 22 hombres.

Por su oarte, el patinaje sincronizado fue reconocido oficialmente como disciplina por la Unión Internacional de Patinaje (ISU) en la década de los noventa.

Al aprobar el programa deportivo de Milán-Cortina 2026 en 2022, el Comité Ejecutivo del COI decidió seguir de cerca el rendimiento del eslalon gigante paralelo de snowboard y de la combinada nórdica.

La evaluación realizada para Milán-Cortina 2026 midió 14 indicadores de popularidad en ámbitos como la cobertura televisiva, los medios digitales, el interés del público en general, la venta de entradas y la prensa, abarcando hasta más de 50 mercados por indicador.

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El Comité Ejecutivo del COI señaló que el eslalon gigante paralelo como parte de la disciplina del snowboard- había mostrado una mejora significativa desde Pekín 2022 en varios indicadores de popularidad. Por lo tanto, se decidió mantenerlo en el programa de los Alpes 2030.

Basándose en las conclusiones de este estudio, junto con las tendencias observadas en estudios anteriores sobre ediciones pasadas de los Juegos Olímpicos de Invierno, el Comité Ejecutivo del COI debatió la situación de la combinada nórdica y decidió no incluir la disciplina en el programa de los Alpes 2030.

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En la mayoría de los indicadores de popularidad, ocupó el último lugar entre todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Pekín 2022 y Milán-Cortina 2026. En los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, fue la disciplina peor clasificada en 11 de los 14 indicadores de popularidad evaluados.

La combinada nórdica seguirá formando parte del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina 2028 y puede optar a su futura inclusión en los Juegos Olímpicos de Invierno de Utah 2034 a través de la vía de disciplinas candidatas, en el marco del proceso de evaluación establecido en el marco estratégico 'Fit for the Future'.

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