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Costa y Von der Leyen defienden ante Rutte que los europeos han "invertido fuertemente" en su defensa

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Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han defendido este martes en un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que los países europeos han "invertido fuertemente" en su defensa, a horas de que arranque en Ankara la cumbre de líderes de la Alianza Atlántica a la que asiste también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se mantiene crítico respecto al gasto de los miembros de la Unión.

"En un mundo más peligroso, la asociación UE-OTAN es más importante que nunca. Los Estados europeos están invirtiendo fuertemente en su defensa", han asegurado Costa y Von der Leyen en sendos mensajes calcados compartidos en sus redes sociales, junto a una imagen del encuentro bilateral mantenido con Rutte.

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En este contexto, los representantes de las instituciones europeas han destacado que el compromiso financiero de los europeos se han podido contar con "fuerzas más fuertes, listas para el combate e interoperables".

También ha contribuido a "fortalecer la industria de defensa de Europa" y "brindado mayor seguridad, mejores empleos y un crecimiento más fuerte para los europeos", concluye la declaración coordinada de la conservadora alemana y el socialista portugués.

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