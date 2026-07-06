realme 16 5G llega a México: el nuevo Maestro del Retrato para los amantes de la fotografía y los selfies

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- realme, una de las marcas de smartphones de mayor crecimiento a nivel global, anunció la llegada del nuevo realme 16 5G, un dispositivo diseñado para una nueva generación de usuarios que expresan su creatividad a través de la fotografía, los retratos y la creación de contenido para redes sociales.

PUBLICIDAD

Con un avanzado sistema de cámaras impulsado por inteligencia artificial, innovaciones únicas para selfies y una batería de gran capacidad en un diseño ligero y cómodo, el realme 16 5G redefine lo que los usuarios pueden esperar de un smartphone de gama media. Maestro del retrato: retratos y selfies más naturales con cámaras duales de 50 MP

El realme 16 5G incorpora un sistema de cámaras de retrato de 50 MP tanto en la parte frontal como en la trasera, ofreciendo una experiencia fotográfica diseñada para quienes disfrutan capturar y compartir cada momento.

La cámara principal integra un sensor Sony IMX852 de 50 MP con apertura f/1.8 y enfoque automático, permitiendo obtener imágenes detalladas y nítidas incluso en condiciones de iluminación complejas. Por su parte, la cámara frontal de 50 MP captura tonos de piel más naturales y detalles faciales precisos, ideales para selfies individuales o fotografías grupales.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos más innovadores del dispositivo es el primer Selfie Mirror trasero de la industria, que permite encuadrar fotografías utilizando la cámara principal mientras el usuario puede verse reflejado en tiempo real. Esta experiencia se complementa con el Aura Ring Flash, que mejora la iluminación para retratos y selfies más equilibrados.

Gracias al motor de imagen LumaColor, utilizado también en la serie realme 16 Pro, las fotografías ofrecen colores más precisos, texturas naturales y una reproducción fiel de los tonos de piel.

Para quienes buscan explorar diferentes estilos visuales, el modo Vibe Master incorpora diversos presets cinematográficos personalizables que permiten crear retratos con distintas atmósferas y efectos.

La experiencia se complementa con herramientas de edición impulsadas por IA como: AI Inspiration, AI StyleMe y AI LightMe.

El realme 16 5G estrena la filosofía de diseño Air Design, enfocada en ofrecer una experiencia más cómoda y ligera sin comprometer el rendimiento.

Su nuevo módulo horizontal de cámaras, denominado Flagship-Grade Camera Bar, aporta una apariencia más equilibrada y mejora la distribución del peso del equipo, brindando mayor comodidad al grabar videos o jugar en posición horizontal.

En la parte trasera destaca el diseño Aurora Wings, desarrollado mediante un innovador proceso de textura degradada que genera reflejos dinámicos en tonos azul y dorado, creando un efecto visual inspirado en el movimiento de las alas.

Para una sensación más agradable al tacto, el dispositivo incorpora una textura tipo arena fina y un acabado resistente a huellas, reduciendo marcas y desgaste durante el uso diario.

Gracias a una arquitectura interna de alta densidad y una pantalla compacta de 6.57 pulgadas con marcos ultradelgados, el realme 16 5G logra mantener un perfil de apenas 8.1 mm y un peso de solo 183 gramos, sin sacrificar la integración de una batería Titan de 6,550 mAh.

PUBLICIDAD

Precio y disponibilidad

El realme 16 5G fue creado para una nueva generación de creadores de contenido que buscan capturar retratos auténticos, expresar su estilo y compartir cada momento con la mejor calidad posible.

El nuevo realme 16 5G está disponible en México, con un precio de $9,999, a través de la tienda oficial de realme y distribuidores autorizados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3003936/Image_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/3003937/Anti_Gravity_Model_Image_1.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/realme-16-5g-llega-a-mexico-el-nuevo-maestro-del-retrato-para-los-amantes-de-la-fotografia-y-los-selfies-302817833.html

FUENTE realme