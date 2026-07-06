Lila Downs recibirá el Premio La Mar de Músicas acompañada por Carminho, Silvana Estrada y El Nieto Manuel

La cantante mexicana Lila Downs recibirá el próximo 20 de julio el Premio La Mar de Músicas 2026, el máximo reconocimiento de la 31ª edición del festival de Cartagena a trayectorias que contribuyen a acercar culturas a través de la música, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Para celebrar esta distinción, la artista ofrecerá una velada única concebida para la ocasión en la que compartirá escenario con la fadista portuguesa Carminho, la compositora mexicana Silvana Estrada y el músico andaluz El Nieto Manuel.

El concierto reunirá en la ciudad portuaria a algunas de las voces más personales de la música iberoamericana actual.

Carminho acude como una de las grandes renovadoras del fado portugués, mientras que Silvana Estrada se consolida como referente de la nueva canción latinoamericana.

Por su parte, El Nieto Manuel aportará una de las propuestas emergentes más interesantes de la creación andaluza a través de un proyecto de autor de corte minimalista que dialoga con el jazz y el flamenco.

Con este galardón, Downs se incorpora a un palmarés internacional del que ya forman parte artistas como Youssou N'Dour, Rubén Blades, Omara Portuondo, Jorge Drexler o Toquinho.

La artista mexicana, ganadora de un Grammy y seis Latin Grammy, suma este reconocimiento al Premio a la Excelencia Musical 2026 que le ha otorgado recientemente la Academia Latina de la Grabación por una carrera que fusiona las tradiciones indígenas de su país con el jazz y el blues, marcada por su compromiso con la diversidad cultural y los derechos de las mujeres. Las entradas para la cita ya se pueden adquirir en la web oficial del festival.

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