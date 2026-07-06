Al menos dos muertos y 55.000 afectados por inundaciones en Guangxi (China)

Al menos dos personas han muerto y 55.000 están afectadas por las graves inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que sacuden la región autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China, que está bajo la influencia del tifón Maysak.

Las intensas lluvias han provocado la rotura de varias presas de la zona de la ciudad de Nanning, según han informado las autoridades locales, citadas por la agencia de noticias oficial china, Xinhua.

Cientos de personas han tenido que ser evacuadas por las inundaciones y se espera que continúe lloviendo en la zona. Las autoridades han movilizado equipos de rescate y evacuación y han advertido a la población de que se mantenga alejada de las zonas afectadas, de ríos y de zonas inundables.

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Solo en Liulan, en Hengzhou, han sido evacuadas más de 300 personas que han sido trasladadas a zonas más elevadas. Por el momento no hay información de víctimas mortales.

Dos de las secciones de la presa cedieron sobre las 11.00 horas de este lunes, lo que provocó una fisura de 50 metros por la que se produjo una riada, según informa el portal de noticias público China Business Network.

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