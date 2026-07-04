Comienza la edición 80 del Festival de Aviñón de teatro, con el coreano como protagonista

París, 4 jul (EFE).- La edición número 80 del Festival de Aviñón (sur de Francia), uno de los más grandes y prestigiosos del mundo del teatro, dará comienzo este domingo con la lengua coreana como invitada de honor, un protagonismo que se dejará notar con la presencia de la Nobel de Literatura Han Kang.

El evento, que durará hasta el 25 de julio, quedará oficialmente inaugurado esta noche con la representación de 'Maldoror', de Julien Gosselin, en el escenario más prestigioso de Aviñón, el patio del Palacio Papal.

Es un espectáculo de cinco horas que reflexiona sobre los escritores y su relación con el mal, donde se citan obras de figuras como Lautréamont o Roberto Bolaño.

Tras el protagonismo absoluto del castellano en la edición de 2024, donde la lengua de Cervantes fue la invitada de honor, y la presencia el año pasado de figuras como el bailaor Israel Galván en los escenarios, la participación española quedará este año en manos de Andrea Jiménez con su versión íntima de 'El rey Lear', un clásico de William Shakespeare, que se podrá ver el 24 y 25 de julio.

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En 'Casting Lear', ya estrenada en España, Jiménez propone cada noche a un actor diferente que la acompañe en el escenario para interpretar al rey Lear, como un eco de su propio padre, e investiga así cómo lo real se cuela en la ficción. En paralelo, la directora cuestiona la posibilidad de perdonar los malos tratos de su progenitor.

Latinoamérica estará presente sobre todo gracias al teatro de Brasil, que propondrá al público del festival la 'Trilogia Cadela Força', una coproducción junto a los Países Bajos que aborda la violencia sexual.

Esta trilogía, iniciada en 2023, será presentada en su conjunto en Aviñón, entre el 4 y el 13 de julio.

Pero Brasil sobre todo cobrará fuerza de la mano del actor Wagner Moura, conocido por su papel de Pablo Escobar en la serie 'Narcos' y nominado este año al Oscar por 'O Agente Secreto'.

Participará en 'Un procès – après l'ennemi du peuple', de Christiane Jatahy, que es una iniciativa histórica coproducida por tres grandes festivales de teatro europeos que celebran sus 80 años: el de Aviñón, el Festival Internacional de Edimburgo (Reino Unido) y el Holland Festival (Países Bajos).

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El espectáculo, con sesiones entre el 11 y el 22 de julio, está inspirado en una obra que el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen escribió hace 150 años ('Un enemigo del pueblo').

En cuanto a Han Kang, su presencia en la ciudad de los papas llegará de la mano de una adaptación de su novela 'Imposible decir adiós', titulada 'Oiseau' y con la actriz Isabelle Huppert en escena junto a la surcoreana Hyeyoung Lee los días 15 y 16 de julio.

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El teatro en coreano también desplegará su fuerza con obras como 'Cuckoo' y 'Haribo Kimchi', de Jaha Koo; 'Island Story', de Kyung-Sung Lee, o 'Neige, neige, neige', de Lee Jaram.

En total, durante los 22 días del festival habrá 47 espectáculos diferentes (30 de ellos creaciones que se estrenan allí) con 300 representaciones distintas. Junto a eso, también se celebrarán dos exposiciones, talleres y foros de debate, como es habitual en esta cita teatral anual. EFE

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