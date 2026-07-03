Las hermanas de Jonathan Andic emiten un comunicado urgente tras su declaración en los juzgados

Después de la detención de Jonathan Andic el pasado 17 de mayo acusado del presunto homicidio de su padre, Isak Andic, fallecido trágicamente al precipitarse por un barranco a más de 100 metros de altura cuando ambos se encontraban haciendo senderismo por la zona de Collbató en el Macizo de Montserrat (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024, y tras la puesta en libertad de su hijo con medidas cautelares horas después bajo pago de una fianza de un millón de euros, continúa la investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte del fundador de Mango.

Si este martes declararon ante la jueza del Juzgado de Instrucción de Martorell la pareja de Isak, Estefaniá Knuth, y la terapeuta familiar, Julia Lüderwaldt, este viernes ha sido el turno de las dos hijas del empresario, Judith y Sarah Andic, que han comparecido en sede judicial para arrojar más luz sobre cómo era en realidad la relación de su hermano y su padre.

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Y, al igual que hicieron ante los Mossos D'Esquadra el 22 y 23 de septiembre de 2025, las herederas del imperio de la moda se habrían reafirmado en que Jonathan y su progenitor se llevaban bien, que nunca tuvieron problemas más allá de los rifirrafes propios de cualquier familia, y que su hermano no estaba obsesionado con el dinero como se ha especulado.

Tras abandonar los juzgados guardando silencio sepulcral ante las cámaras, las hermanas Andic han emitido un comunicado de prensa en el que han vuelto a dar la cara por su hermano y se han reafirmado en su convencimiento de que es inocente y no tuvo nada que ver en el trágico fallecimiendo de su padre. Lo reproducimos a continuación:

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"Judith y Sarah Andic, al igual que el resto de la familia, han colaborado desde el inicio del proceso en todo lo que se les ha requerido, tal y como han vuelto a hacer en esta ocasión. Tras 18 meses y sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre, las hermanas Andic mantienen la absoluta convicción de que la verdad acabará prevaleciendo respecto a la inocencia de su hermano Jonathan y confían en que todo se aclarará finalmente".