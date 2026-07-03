El otro marcador del Mundial: hasta 12% menos rendimiento escolar, advierten especialistas

Ciudad de México, 3 jul (EFE).- Una caída de hasta el 12 % en el desempeño académico, provocada por la reducción de actividades escolares propias del periodo vacacional y el seguimiento de los partidos del Mundial de fútbol 2026, podría representar una pérdida equivalente a entre dos y medio y tres meses de aprendizaje, advirtieron especialistas.

La combinación de ambos eventos podría pasar factura al aprendizaje de miles de estudiantes, al causar una disminución del rendimiento académico y la pérdida de conocimientos adquiridos durante el ciclo escolar, por lo que recomendaron mantener durante este período hábitos como leer o realizar ejercicios matemáticos al menos durante 20 minutos al día.

PUBLICIDAD

De acuerdo con estudios publicados por el Journal of Public Economics, retomados por Kumon, el impacto es mayor entre estudiantes de educación básica y media superior, particularmente entre hombres aficionados al fútbol, quienes suelen destinar menos tiempo al estudio durante las semanas que dura la competencia.

Asimismo, el especialista en educación y gerente para la zona norte de Kumon México, César Núñez, explicó que la expectativa generada por los encuentros mundialistas y el incremento en el tiempo frente a pantallas reducen tanto las horas disponibles para estudiar como la calidad de la preparación académica.

PUBLICIDAD

“Hemos analizado el efecto que se registra durante este periodo, que coincide con los exámenes finales de diferentes niveles educativos, y encontramos una afectación que puede contrarrestarse durante las vacaciones con apenas 20 minutos diarios de lectura o ejercicios matemáticos”, señaló.

Además, recordó que México y diversos países de América Latina todavía enfrentan un rezago educativo acumulado desde el año 2020, por lo que consideró fundamental reforzar los hábitos de aprendizaje y evitar que la pausa escolar amplíe las brechas existentes.

PUBLICIDAD

Núñez indicó que este comportamiento también puede observarse durante el Mundial que actualmente se desarrolla, ya que la gran cantidad de partidos, sumada al seguimiento constante de resultados y contenido deportivo a través de teléfonos inteligentes y redes sociales, incrementa las distracciones y dificulta la concentración en las actividades escolares.

Con base en evaluaciones diagnósticas aplicadas en México, Kumon ha identificado un deterioro académico equivalente a cerca de tres ciclos escolares en distintos niveles educativos, acompañado de una creciente dificultad para mantener la atención en alumnos de educación básica y media superior.

PUBLICIDAD

Como parte de su metodología educativa, Kumon ofrece programas de matemáticas, lectura e inglés orientados a fortalecer habilidades como la comprensión lectora, el razonamiento lógico y el aprendizaje autónomo, con el objetivo de que los estudiantes mantengan un avance constante durante el ciclo escolar y en los periodos vacacionales.

PBD- vcr/lat/afs/gpv

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la difusión de este contenido.