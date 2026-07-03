El lateral alemán Nathaniel Brown ficha por el Bayern de Múnich

El lateral izquierdo alemán Nathaniel Brown ha fichado por el FC Bayern procedente del Eintracht Frankfurt, hasta la temporada 2030-31, ocupando el hueco dejado por la salida del portugués Raphaël Guerreiro y convirtiéndose en el tercer refuerzo de los de Múnich, según comunicó este viernes su nuevo club en su página web.

El jugador de 23 años firmó con el vigente campeón de la Bundesliga alemana hasta el 30 de junio de 2031, cuya transferencia se concretó a solo unos días de la temprana eliminación de Alemania del Mundial 2026, tras haber pasado el correspondiente reconocimiento médico.

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Según algunos medios locales, el Bayern de Múnich lo fichó por 55 millones de euros, después de que el Eintracht Frankfurt hubiera exigido inicialmente más de 60 millones de euros en las negociaciones previas.

Para Brown es un "orgullo pertenecer a uno de los mejores clubes del mundo". "Significa mucho para mí tener la oportunidad de jugar en este club y me llena de orgullo. Además, soy de Baviera --región donde está Múnich--, lo que lo hace aún más especial. Siempre he soñado con competir por los títulos más importantes al más alto nivel", confesó.

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El director deportivo del club alemán, Max Eberl, se pronunció "orgulloso" sobre el fichaje. "Estamos encantados de haber incorporado al Bayern de Múnich a Nathaniel Brown, un jugador que ha tenido un desarrollo muy rápido, pero que aún tiene mucho potencial y es una apuesta para el futuro", aseguró.

"Dejó su huella en el Mundial y demostró por qué lo hemos estado siguiendo desde hace tiempo. Ampliará nuestras opciones tanto en la defensa como en el mediocampo", añadió Eberl sobre la nueva incorporación.

Brown anotó siete goles y repartió 13 asistencias con el Eintracht la temporada pasada, siendo la de su estreno en la Bundesliga. A este fichaje también se le suma la reciente contratación del delantero marroquí Ismael Saibari, procedente del club neerlandés PSV Eindhoven, y quien se encuentra disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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