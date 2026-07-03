Condenados en Grecia dos exfuncionarios por formar parte de una red criminal que malversaba fondos de la UE

Un tribunal de Atenas ha condenado este viernes a dos exfuncionarios de la antigua Agencia de Pagos y Control para la Orientación y Garantía de la Ayuda Comunitaria (OPEKEPE, por sus siglas en griego) tras hallarlos culpables de encubrir las actividades criminales de una supuesta red que malversaba fondos de subsidios agrícolas millonarios facilitados por la Unión Europea.

La corte ha dictaminado así que el que fuera presidente de la OPEKEPE Dimitris Mellas y la exdirectora Athanasia Reppa habrían incurrido en delitos de incumplimiento de su deber y habrían actuado como cómplices al no denunciar debidamente las irregularidades registradas.

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El fallo señala que las pruebas recabadas durante el juicio, que se ha alargado varios meses, han mostrado un "aumento significativo" del número de tierras destinadas al pastoreo declaradas a lo largo del año 2018, lo que apunta a un fraude sistemático y al desvío de fondos a productores mediante mecanismos irregulares.

"En este contexto y conociendo los problemas señalados por Mellas y Reppa, los dos acusados, según la sentencia del tribunal, no cumplieron con las obligaciones que les correspondían", ha afirmado el juez, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Asimismo, ha afirmado carecer de competencia para juzgar el cargo de ocultamiento de documentos y lo ha clasificado como un delito grave debido a la magnitud del presunto perjuicio económico y ha dicho remitirlo a un tribunal con competencias.

El veredicto ha suscitado tensiones en la sala, con varios de los presentes afirmando que se trata de una decisión "injusta". Está previsto que la sentencia se anuncie más adelante.

Estos casos se enmarcan en un entramado de corrupción que ha llevado a la detención de decenas de personas. Los investigadores apuntan a que las operaciones comenzaron en el año 2019 e incluyen la firma de acuerdos falsos y la presentación de declaraciones también falsificadas con la ayuda de los propietarios y productores. Estos documentos se utilizaban después para solicitad subsidios a la UE a través de la OPEKEPE y se enmarcan en un caso aún mayor de fraudes en subsidios en el seno del sector agrario de Grecia.

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La Fiscalía Europea ha destapado un complejo escándalo de malversación de fondos procedentes de la Política Agrícola Común (CAP) entre los años 2018 y 2022, lo que incluye la declaración falsa de ganado. El escándalo llevó a la reestructuración completa de la OPEKEPE --que había sido creada en los años 90 y desapareció en 2025--.