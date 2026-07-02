Países europeos condenan la última oleada de ataques rusos y reafirman su apoyo a Kiev

Países europeos han expresado este jueves su condena de la oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, que deja al menos trece muertos y más de 90 heridos, en uno de los ataques más masivos en los más de cuatro años de guerra.

En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha subrayado su condena "con la máxima firmeza" del nuevo ataque ruso. "Expreso mi plena solidaridad al pueblo ucraniano, víctimas de una violencia inaceptable. Rusia debe poner fin a estas agresiones y actuar como un actor responsable de la comunidad internacional", ha señalado, incidiendo en que el Ejecutivo italiano "continuará apoyando a Kiev con determinación", hasta que se logre una paz "justa y duradera".

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De parte de España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado la oleada de ataques. "Apoyamos a Ucrania en su libertad e independencia", ha reivindicado.

Por su lado, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha denunciado que el ataque ruso deja una "capital europea en llamas" con "civiles asesinados". Algo que ha atribuido a que "el Kremlin sigue negándose a renunciar a sus ambiciones imperiales".

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"Para cambiar esta situación, Ucrania necesita los medios militares necesarios para defender a su población, mientras que la presión sobre Rusia debe seguir aumentando hasta que la agresión resulte imposible de mantener", ha recalcado.

En la misma línea, la titular de Exteriores letona, Baiba Braze, ha mostrado solidaridad con Kiev ante el "bárbaro" ataque ruso. "Hay que obligar a Rusia a aceptar la paz mediante la máxima presión, incluidas las sanciones, y un apoyo continuo a Ucrania", ha defendido.

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De lado de Alemania, el director del Ministerio de Exteriores para Europa del Este, Niklas Wagner, ha denunciado los "brutales ataques" contra civiles de parte de Rusia. "No muestra ninguna voluntad de negociar", ha denunciado sobre Moscú, insistiendo en que la cumbre de la OTAN de la próxima semana "demostrará" la unidad en torno a Ucrania.

Al menos trece personas han muerto a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, si bien ha dejado unos 90 heridos por lo que el balance de víctimas puede aumentar en las próximas horas.

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