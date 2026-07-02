Liberados 49 niños soldado en Sudán del Sur, aunque aún sigue el reclutamiento infantil

Yuba, 2 jul (EFE).- Un total de 49 niños soldado han sido liberados y se preparan para regresar a sus hogares en Sudán del Sur, país que ha reafirmado su compromiso de poner fin al reclutamiento infantil, aunque aún continúa en algunas partes de la nación más joven del mundo, informaron este jueves fuentes oficiales.

"Hoy celebramos la liberación de 49 niños de centros de entrenamiento militar. Estos niños pertenecen a sus familias, a las escuelas y a sus comunidades, no a instalaciones militares. Ahora se reunirán con sus familias a través de programas de reintegración apoyados por UNICEF", anunció el ministro de Defensa sursudanés, Chol Thon Balok, durante la sesión de clausura de la Tercera Conferencia Nacional sobre Protección Infantil en Yuba.

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El responsable indicó que la entrega de los niños a sus familias representa otro hito importante en los esfuerzos del país por erradicar "las graves violaciones contra la infancia" y cumplir con sus compromisos en virtud del derecho internacional.

En respuesta a una pregunta de EFE sobre por qué ha continuado el reclutamiento infantil en el país a pesar de los compromisos gubernamentales previos, el ministro atribuyó el problema a años de "conflicto armado, inseguridad, la proliferación de grupos armados y la debilidad de las instituciones estatales en algunas partes del país".

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"Quiero dejar claro que no habrá tolerancia para las violaciones contra la infancia. Cualquier persona responsable de reclutar o utilizar a menores, o de matarlos, mutilarlos, secuestrarlos, violarlos o cometer cualquier otra violación grave contra ellos, será investigada, procesada y castigada de conformidad con las leyes de la República de Sudán del Sur. Nadie está por encima de la ley», declaró Balok.

Y añadió que todo comandante militar tiene la responsabilidad directa de garantizar que los menores no estén vinculados a las Fuerzas Armadas, e instó a los comandantes de todos los niveles a cumplir plenamente con las obligaciones de Sudán del Sur en virtud de los marcos nacionales e internacionales de protección infantil.

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Balok recordó que su gobierno está implementando el Plan de Acción Integral para la Protección de la Infancia, fortaleciendo la responsabilidad de mando dentro del Ejército sursudanés y trabajando en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para garantizar que los niños nunca más sean reclutados ni utilizados por fuerzas armadas o grupos armados.

Según UNICEF, más de 19.000 menores han sido reclutados o utilizados por las fuerzas gubernamentales y de la oposición desde que Sudán del Sur obtuvo la independencia en 2011, lo que convierte al país en uno de los más afectados del mundo por el reclutamiento infantil.

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Desde 2015, la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), con el apoyo de UNICEF, la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y otros socios, ha facilitado la liberación y reintegración de más de 4600 ex niños soldado, reuniéndolos con sus familias y apoyando su regreso a la vida civil.

Sin embargo, la ONU sigue advirtiendo de que la violencia localizada, el conflicto intercomunitario y los desafíos humanitarios dejan a muchos niños vulnerables a ser reclutados nuevamente.EFE