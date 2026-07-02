Laura Matamoros, de la operación de su hermano Diego a su relación con Terelu Campos: "Con ella no ha cambiado nada"

Después de varios meses como colaboradora de 'Espejo Público', en los que estalló su guerra mediática contra Carlo Costanzia y Alejandra Rubio tras revelar que su primo le habría advertido en una tensa discusión que no volviese a hablar de él en televisión, Laura Matamoros se ha convertido en el fichaje sorpresa de la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes del verano, 'De lunes a viernes'. Un programa en el que coincidirá con Terelu Campos, y en cuya presentación la influencer se ha pronunciado no solo sobre su relación con la hija de María Teresa Campos, sino también sobre el regreso de su padre Kiko Matamoros a la lista de morosos de Hacienda con una deuda de 600.000 euros, y sobre el complicado momento que vive su hermano Diego tras su reciente paso por quirófano.

Fue el propio creador de contenido el que reveló hace unos días a través de sus redes sociales que se había sometido a una masectomía subcutánea por un problema físico que arrastraba desde hace un tiempo, una ginecomastia -un aumento del tejido mamario en hombres- debido al uso de anabolizantes. Y tanto por salud como por estética, decidio operarse para quitarse las mamas.

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Como ha revelado Laura, "al final son retoques que mi hermano se tenía que hacer, ya no solo por estética sino también un poco por salud, pobrecito mío. Y fenomenal, está yendo muy bien"

Respecto a la aparición de su padre en la 'lista negra' de la Agencia Tributaria, ha salido en su defensa afirmando tajante que "está mi padre y muchas más personas en España. ¿Qué hacemos? Por desgracia Hacienda es Hacienda. ¿Qué quieres que te diga? Que bajen los impuestos en algún momento, ¿no? Porque aquí para trabajar también sólo para pagar... Pero bueno. Cada uno es responsable de sus actos y ya está, un año más".

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En 'De lunes a viernes' coincidirá con Terelu a menudo tras su enfrentamiento contra Alejandra y Carlo, con los que su relación está completamente rota. Algo que no afecta en absoluto al 'buen rollo' que tiene con la suegra de su primo, ya que como ha confesado "tengo muchas ganas de estar en el plató con ellas. Estoy bastante emocionada por estar con ella, con Lydia... porque seguramente aprenda de ellas". "Con Terelu fenomenal, claro que sí, porque desde luego que siempre hay respeto y creo que lo habéis visto anteriormente. Si ha habido algo en lo que no hemos estado de acuerdo educadamente y en un debate nos hemos entendido o no, pero... Yo la apreico mucho, la quiero mucho, si es que para mí no ha cambiado nada. Con Terelu no ha cambiado nada" ha dejado claro.

Sin embargo, ha asegurado que si le toca hablar en el programa de Carlo o de su novia "desde luego que mojarme, si me tengo que mojar, ya sabéis que yo me mojo, que no me callo nada, que me meto muchos líos por eso, pero no me importa. Así que si en algún momento tengo que hablar de algo personal, desde luego que estoy en mi plato para poder hablar de ello".

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Un nuevo reto profesional sobre el que no ha contado nada a su padre, ya que como ha explicado "no me ha dado tiempo de hablar con él. Ha sido tan rápido todo que le llamaré ahora para decírselo. Es que de verdad no me ha dado tiempo, soy totalmente sincera. Me va a poner al día de todo, claro, también porque yo he estado muy desconectada del panorama social" ha zanjado.