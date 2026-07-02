Las fuerzas de Irán matan a cinco miembros de un grupo kurdo en el noroeste del país

La fuerzas de seguridad de Irán han matado este jueves a cinco miembros del Partido Democrático Kurdo de Irán (PDKI) en una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Irán en el noroeste del país, tras los últimos incidentes de seguridad en la zona, incluida la muerte el miércoles de dos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.

La Guardia Revolucionaria ha recalcado que "un equipo de cinco miembros del disuelto grupo (el PDKI) ha sido completamente desintegrado" en una operación lanzada en la provincia de Azerbaiyán Occidental después de que "entraran a través de la frontera para llevar a cabo operaciones de sabotaje y terrorismo".

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"En los enfrentamientos, que tuvieron lugar en una zona montañosa de Piranshahr, el equipo de cinco miembros fue totalmente destruido", ha dicho, antes de publicar las fotografías de los fallecidos y adelantar que dará una "respuesta decisiva" a cualquier intento de "desestabilizar la frontera", según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El PDKI ha confirmado que los muertos son miembros del grupo. "Estamos muy tristes por las noticias sobre la muerte de cinco 'peshmerga' del PDKI en un enfrentamiento armado con la Guardia Revolucionaria de Irán cerca de Piranshahr y Sardasht", ha indicado el grupo en un breve comunicado en redes sociales.

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Asimismo, ha denunciado un ataque con drones contra "posiciones" del PDKI en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, sin pronunciarse sobre posibles víctimas. El lugar alcanzado "acoge a familiares de miembros del PDKI y ha sido atacado en repetidas ocasiones" desde la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, según la formación.

Los sucesos han tenido lugar tras la muerte el martes de dos miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en un ataque perpetrado en la ciudad iraní de Paveh, en la provincia de Kermanshah, cerca de la frontera con Irak. Asimismo, la Guardia Revolucionaria mató a seis supuestos terroristas en otra operación entre Piranshahr y Mahabad.

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Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí --en el norte de Irak--, uasn acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.