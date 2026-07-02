La OMS y Turquía consensúan estrategias para una mejor preparación ante terremotos

Estambul, 2 jul (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno de Turquía, junto a representantes de unos 40 países, han consensuado este jueves en Estambul una estrategia para preparar el sistema sanitario ante la eventualidad de nuevos terremotos, invirtiendo en infraestructuras y formación.

La Declaración de Estambul exhorta a todos los países a reforzar sus infraestructuras, garantizando la construcción de hospitales resistentes a terremotos, invirtiendo en tecnología digital para facilitar una respuesta inmediata en caso de desastre y ampliando ejercicios de formación con el personal sanitario.

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"Estamos pensando en el pueblo de Venezuela. Hace solo días, dos terremotos allí acabaron con demasiadas vidas y dañaron los centros de salud de las que dependen las familias. Nos recuerda de forma dolorosa por qué nos hemos reunido aquí", dijo el director de la OMS, Hans Kluge.

Kluge recordó que visitó Turquía tras los terremotos del 6 de febrero de 2023, que devastaron una enorme región del sur del país y que "enseñó algunas lecciones duras" al derrumbarse también algunos hospitales a los que acudían las víctimas del temblor.

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"Construir un hospital de manera que sobrevivirá a un terremoto solo sube el coste entre el uno y el cuatro por ciento, pero es cuatro veces más rentable", dijo el director de la OMS.

Alabó, por otra parte, que Turquía fuera capaz de evacuar a más de 50.000 afectados en los primeros días, "una capacidad que no aparece sola: se construyó antes", agregó.

"Hemos consensuado una declaración, un compromiso compartido para proteger la salud en un terremoto. Hospitales que quedan en pie. Equipos médicos de emergencia con formación y listos para intervenir. Comunidades informadas, comprometidas y capaces. Planes que se ensayan y ponen a prueba. Una coordinación gubernamental que junta a los sectores distintos, sin que nadie quede atrás", resumió Kluge el documento.

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El ministro de Sanidad turco, Kemal Memisoglu, subrayo su compromiso de "compartir la experiencia de Turquía con los países que lo necesitaran", recordando que esta semana, Ankara había enviado un equipo médico de 75 personas, con 5 vehículos y 6 perros de rescate, a Venezuela.

Agregó que se ha elaborado un minucioso plan de emergencias para un hipotético terremoto de grandes dimensiones en la zona de Estambul, que según todos los expertos tendrá lugar de forma inevitable en algún momento, al situarse la ciudad cerca de una falla geológica.

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"Hemos dividido Estambul en 10 zonas sanitarias. A cada una le hemos asignado una provincia de Anatolia desde la que se enviará ayuda. Está planificado al minuto de qué ciudad se enviará a dónde qué personal, qué material, si por aire, tierra o mar, a qué hora..." detalló el ministro.

La conferencia, iniciada ayer y clausurada hoy, contó con la presencia de delegados de unos 40 países de Europa, el Mediterráneo oriental, África y el Pacífico occidental, entre ellos 12 ministros o viceministros, acorde a la agencia turca Anadolu.EFE