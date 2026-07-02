Jódar remonta en la reanudación a Carreño y accede a tercera ronda

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Rafa Jódar se apuntó el duelo español ante Pablo Carreño, suspendido el miércoles por falta de luz natural, tras remontar la ventaja que disponía su rival y alcanzó la tercera ronda en su debut en Wimbledon.
El madrileño, vigésimo segundo jugador del mundo, ganó por segunda vez al asturiano, al que había superado, también en tres sets, en Roland Garros. Jódar ganó por 3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4 en un total de tres horas y 42 minutos.
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Jódar se medirá en tercera ronda al japonés Shintaro Mochizuki.