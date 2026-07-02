FCC Enviro gana un nuevo contrato de basuras en Florida (EEUU) por 77,2 millones de euros

FCC Environmental Services, filial de FCCenviro, se ha adjudicado un nuevo contrato en Estados Unidos para llevar a cabo la recogida de residuos sólidos urbanos en la ciudad de New Smyrna Beach (Florida), durante los próximos 10 años y por 88 millones de dólares (77,2 millones de euros).

Este encargo supone consolidar la presencia de la compañía en el condado de Volusia, donde ya presta servicio en otras comunidades cercanas, y también cuenta con la posibilidad de prórroga por otros 10 años, según ha informado la compañía dependiente del grupo español FCC en un comunicado.

PUBLICIDAD

El nuevo servicio comenzará el 1 de octubre y contará con más de 40 profesionales y una flota de 20 nuevos vehículos, además de la incorporación de nuevos contenedores y cubos para hogares y establecimientos.

El contrato incluye servicios de recogida de residuos y restos de poda a residentes, así como la recogida a clientes comerciales. Asimismo, en el ámbito residencial, el servicio contempla dos frecuencias semanales de recogida de residuos y una adicional para restos de poda, mientras que los clientes comerciales dispondrán de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de su actividad.

PUBLICIDAD

"Esta adjudicación refleja nuestro compromiso con la prestación de servicios medioambientales seguros, fiables y orientados al cliente. Agradecemos la confianza del Ayuntamiento de New Smyrna Beach y esperamos forjar una estrecha colaboración tanto con el equipo municipal como con los vecinos", ha señalado el director de operaciones de FCC Environmental Services, Carlos Puebla.

La adjudicación también supone otro hito en el crecimiento continuo de FCC Environmental Services en Estados Unidos, donde ya atiende a cerca de 14 millones de ciudadanos en siete estados: Florida, California, Texas, Iowa, Nebraska, Minnesota y Carolina del Norte.

PUBLICIDAD