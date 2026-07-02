El proceso de regularización extraordinaria de migrantes suma 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes ha sumado 159.097 nuevos afiliados a la Seguridad Social a 30 de junio, según ha anunciado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sede del Ministerio, en la rueda de prensa para hacer balance de la regularización extraordinaria de migrantes, impulsada por el Ejecutivo en abril y cuyo plazo para presentar solicitudes acabó este martes 30 de junio.

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En concreto, tal y como ha revelado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a través de un vídeo, se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización. De ellas el 79,6% corresponden al arraigo y el 20,4% a los que solicitaron protección internacional.

En este sentido, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, durante su intervención en la presentación de los datos, ha detallado que un total de 609.737 expedientes se encuentran en fase de tramitación, lo que supone el 52% sobre el total de las solicitudes recibidas.

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En concreto, el 57% de los solicitantes del proceso son hombres y el 43% son mujeres. De la misma manera, el 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años.

La mayoría de las solicitudes que se han presentado ha sido a través de la vía electrónica, (977.876),que representan más del 83%. El mayor porcentaje de las presentaciones se han hecho a través del Colegio Profesional de la Abogacía y le sigue la vía presencial, a través de los funcionarios de las oficinas públicas.

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En total, 197.102 solicitudes se han presentado a través de las 448 oficinas habilitadas en todo el territorio. En este sentido, Cancela ha recordado que las oficinas de Correos siguen abiertas para atender a personas a quienes se les haya requerido documentación.

En cuanto a las citas, la secretaria de Estado de Migraciones ha informado de que han movilizado en este proceso, entre el 20 de abril y el 30 de junio, un total de 641.386.

Respecto al origen de los solicitantes de la regularización, el 67% de las personas provienen de América Central, América del Sur, América Latina, con carácter general. En concreto, destacan Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú. Por territorios, Madrid y Barcelona son las provincias con mayor número de solicitudes, seguidas de Valencia, Alicante y Murcia.

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