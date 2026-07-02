El Atlético de Madrid y Fever firman una alianza para las próximas cinco temporadas

El Atlético de Madrid alcanzó este jueves un acuerdo con la plataforma tecnológica Fever, que se convierte en nuestro Official Ticketing Partner y Fan Experience Partner para las próximas cinco temporadas, según un comunicado del club.

"A través de esta colaboración a largo plazo, potenciaremos la experiencia de nuestros aficionados y asistentes al Riyadh Air Metropolitano", expresó la entidad rojiblanca en su página web sobre un acuerdo con la plataforma tecnológica, que impulsará la distribución de las experiencias vinculadas al club, como encuentros deportivos, 'tours' por el Riyadh Air Metropolitano, visitas al museo, conciertos y espectáculos, para convertir el estadio en un "referente en el mundo del fútbol, del entretenimiento, la cultura y la música".

PUBLICIDAD

El director general de Ingresos y Operaciones del Atlético, Óscar Mayo, subrayó la relevancia de esta alianza, una colaboración "a largo plazo" que les permitirá "que el nivel de excelencia de las experiencias en el Riyadh Air Metropolitano siga creciendo". "Estamos muy felices de trabajar para incrementar la satisfacción de los atléticos con nuestro estadio, que es su casa", agregó.

Por su parte, Rocío Trujillo, General Manager de Fever para el sur de Europa, aseguró que el Metropolitano es "mucho más que un estadio". "Es uno de los espacios de entretenimiento más relevantes de Europa y un claro ejemplo de cómo están evolucionando los grandes 'venues' a nivel global. Estamos muy ilusionados de dar este paso junto al Atlético y contribuir a seguir ampliando el alcance, la visibilidad y las experiencias que tienen lugar en este espacio único", concluyó.

PUBLICIDAD