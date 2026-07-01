Trump asegura que EEUU mantuvo "buenas reuniones" con Irán para avanzar en su "desnuclearización"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que los contactos con Irán marchan por buen camino, insistiendo en que hay avances para la "desnuclearización", aunque ha evitado dar más detalles sobre los contactos indirectos mantenidos en Doha con la mediación de Qatar.

"La desnuclearización de Irán está avanzando bien. Han mantenido reuniones muy buenas, y ya veremos", ha indicado el presidente estadounidense en declaraciones desde la base de Andrews, antes de viajar a Dakota del Norte.

"Nos estamos llevando muy bien. Así que lo llamo la desnuclearización", ha señalado sobre el proceso en marcha con Teherán para un acuerdo final que ponga fin a las hostilidades y establezca límites al programa nuclear iraní.

Estas declaraciones llegan cuando precisamente equipos de Estados Unidos e Irán han viajado a Qatar para mantener contactos indirectos, de los que hasta el momento no han trascendido más detalles.

Teherán insiste en que se deben cumplir con los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que las dos partes alcanzaron el pasado 18 de junio para lograr avances en las negociaciones, mientras la Administración Trump insiste en dar pasos sobre la cuestión nuclear, incluyendo inspecciones internacionales y eliminación del material nuclear.

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