Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 1 de julio de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

VENEZUELA TERREMOTO

Caracas - Venezuela cumple este miércoles una semana del doble terremoto que dejó al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos en el norte del país, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de supervivientes entre los escombros y la ONU prepara asistencia para cientos de miles de damnificados.

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- Organizaciones de venezolanos en Estados Unidos que recopilan insumos para las víctimas de los terremotos denuncian "obstáculos a la llegada y distribución de ayuda humanitaria" en Venezuela, aunque la Administración de Donald Trump ha expresado "mucha confianza" en el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Irán insiste en que este miércoles envía una delegación a Catar para mantener consultas con mediadores de las conversaciones con Estados Unidos, pero subraya que no mantendrá contactos con los negociadores estadounidenses presentes en la capital catarí.

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- En este contexto, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al que calificó como el mayor instrumento de poder del país, y aseguró que Teherán ha reanudado sus exportaciones de crudo tras el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

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MÉXICO T-MEC

Ciudad de México - México se pronuncia este miércoles sobre el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que arrancará con una reunión virtual entre los tres países, en la que cada Gobierno presentará su postura sobre el futuro del acuerdo comercial.

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EEUU CUBA

Miami (EE. UU.) - Entra en vigor en Florida una ley estatal que limita los contratos públicos y las relaciones comerciales de empresas vinculadas con países considerados de "preocupación" para la seguridad nacional de EE.UU., entre ellos Cuba, Venezuela, China, Rusia e Irán, una medida con la que el estado busca restringir la participación de entidades asociadas a esos Gobiernos en negocios financiados con fondos públicos.

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EEUU MAMDANI

Nueva York - Nueva York aprueba el nuevo impuesto a la segunda vivienda de lujo de personas no residentes, medida clave del alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani, que cumple 6 meses en el cargo, y con la que espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales para reducir el déficit de la ciudad e impulsar su agenda progresista.

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AI WEIWEI

Mánchester (Reino Unido) - El artista disidente chino Ai Weiwei presenta en Mánchester (norte de Inglaterra) 'Ai Weiwei: Button Up!', una gran exposición en la que explora los efectos del imperialismo y la globalización, junto a una 'performance' de 24 horas en la que evocará su experiencia al ser detenido por la Policía china durante 81 días en 2011.

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ADEMÁS

VATICANO LEFEBVRIANOS | Ciudad del Vaticano, 1 jul (EFE).- La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación ultratradicionalista conocida como los 'lefebvrianos', ordenó este miércoles a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza) sin la autorización del papa, por lo que los miembros de la congregación serán excomulgados en un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica. (Texto)

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- Se enviará documentación sobre esta congregación.

AFGANISTÁN PAKISTÁN |Kabul/ Islamabad - El conflicto entre Afganistán y Pakistán aumenta tras el derribo de cuatro drones afganos en la província de Baluchistán, según el Ejército paquistaní, una ofensiva que llega después de los recientes bombardeos de Islamabad, que han dejado al menos 28 civiles muertos en territorio afgano, según la ONU. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GUERRA COMERCIAL | Bruselas - Este miércoles entra en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, a cambio de que aplique un gravamen del 15 % para la mayoría de productos europeos. (Texto) (Audio)

- La UE pone fin a la exención de derechos de aduanas para los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque y les cobrará desde hoy una tasa de al menos 3 euros, con el fin de frenar la avalancha de importaciones baratas que entran, en más del 90 % de los casos desde China, a través de plataformas como Temu, Shein o AliExprés. (Texto)

SUDÁN GUERRA | Nairobi - Amnistía Internacional (AI) presenta un nuevo informe que documenta crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica cometidos por combatientes de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en Sudán. (Texto) (Audio)

CHINA PARTIDO | Pekín - El presidente chino y secretario general del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante), Xi Jinping, enfatizó este miércoles la necesidad de preservar la "pureza" del partido y en la "reunificación completa" con Taiwán como una "tarea histórica", durante el acto de conmemoración del 105.º aniversario de la formación y en medio de las dudas sobre el compromiso de EE. UU. con la seguridad de la isla. (Texto) (Foto)(Video)

RD CONGO | Nairobi, 1 jul (EFE).- El brote de ébola que azota al este de la República Democrática del Congo (RDC) no está "fuera de control", pese a ser la epidemia del virus con más muertes y casos confirmados el primer mes de la historia, asegura a EFE el director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana, Jean Kaseya. Por Pedro Alonso (Recursos de archivo)

IA ONU | Naciones Unidas - El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU publica su primer informe preliminar, el primero de una evaluación global independiente sobre el estado actual de esta tecnología. (Texto) (Foto) (Video)(Audio)

JAPÓN FUJI | Tokio - La temporada de ascenso al Monte Fuji comenzó este miércoles, en pleno debate entre escaladores y las autoridades locales que, tras implementar medidas para gestionar la masificación turística de la montaña, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, propusieron una prohibición total para el resto del año. (Texto) (Vídeo)

ESPECIALES:

Con motivo del aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos, que se cumple el próximo sábado, la Agencia EFE publica este miércoles la última parte de una serie previa con la guía EEUU INDEPENDENCIA.

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Miami (EE.UU.).- EEUU CUBA.- Entra en vigor en Florida la Ley de Foreign Interference Restriction and Enforcement Act (FIRE Act), que permite revocar licencias a empresas con nexos con Cuba y restringe los negocios con compañías de este país, Venezuela, China y otras naciones de "preocupación". (Texto)

14:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL FRANCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, recibirá la visita oficial del ministro de Europa y Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Noël Barrot, en el Palacio Itamaraty. Luego de la reunión, está prevista una ceremonia para la firma de documentos seguida de una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30 GMT.- Quito.- ECUADOR FEMINICIDIOS.- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador analiza el recurso de casación por el feminicidio de María Belén Bernal, una abogada que fue asesinada en el interior de una escuela policial en 2022 por su esposo, un expolicía que era instructor y que confesó el crimen, y cuyo caso conmocionó a todo el país. Corte Nacional de Justicia

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ GOBIERNO.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rinde este miércoles ante el Parlamento su informe anual de gestión, en el que se espera que aborde temas clave como la reforma penitenciaria tras la histórica fuga de 195 presos y el futuro de una gran mina de cobre inhabilitada en 2023 por un fallo judicial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- Argentina difunde este miércoles los datos sobre la recaudación impositiva correspondientes a junio pasado, después de que en mayo se registrara un alza interanual del 35,6 %. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre la expectativas del sector privado de junio, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en mayo, luego de un aumento del 3,7 % en abril (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PRENSA.- Dos años después de la disolución de la agencia de noticias argentina Télam, víctima de la motosierra de Javier Milei, la prensa ha perdido competitividad en Argentina y la sociedad está peor informada, afirman a EFE su última presidenta, Bernarda Llorente, y también los trabajadores. (Texto)

San Salvador.- CENTROAMÉRICA PRENSA.- Los periodistas centroamericanos afrontan un "retroceso crítico" marcado por el acoso estatal, la criminalización y la precarización de su profesión, según alertó en una entrevista con EFE la comunicadora salvadoreña Angélica Cárcamo, directora de la Red Centroamericana de Periodistas (RCN). (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU MAMDANI.- Nueva York aprueba el nuevo impuesto a la segunda vivienda de lujo de personas no residentes, medida clave del alcalde socialdemócrata Zohran Mamdani, que cumple 6 meses en el cargo, y con la que espera recaudar unos 500 millones de dólares anuales para reducir el déficit de la ciudad e impulsar su agenda progresista.

Asunción.- PARAGUAY CHILE.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, tras participar en la cumbre del Mercosur, un encuentro bilateral que se produce días después de que Paraguay anunció su adhesión a una iniciativa regional contra el crimen organizado lanzada por el líder ultraderechista el pasado mayo en Santiago. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- CHILE URUGUAY.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, viaja a Uruguay para reunirse con su homólogo uruguayo, el progresista Yamandú Orsi, con el que coincidió en Asunción en la cumbre del Mercosur. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, que se considera una estimación adelantada del PIB mensual. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Naciones Unidas.- IA ONU .- El Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de la ONU publica este martes su primer informe preliminar, el primero de una evaluación global independiente sobre el estado actual de esta tecnología. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

- 14.30: Reunión del presidente aragonés, Jorge Azcón, con el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. En el Edificio Berlaymont de la Comisión Europea. Al terminar, el presidente Azcón atenderá a los medios de comunicación.(Vídeo)

Nicosia.- ISRAEL PALESTINA.- El 'Consejo de Paz' fundado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra una reunión de dos días a nivel técnico para abordar los próximos pasos a dar en la aplicación del plan para la Franja de Gaza.

Lisboa.- FORO BCE.- La tercera y última jornada del Foro anual del Banco Central Europeo (BCE) concentrará este miércoles la máxima atención en la primera aparición internacional del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.(Texto) (Foto)

Bruselas.- UE ACERO.- La Unión Europea comienza a aplicar un aumento al 50 % del arancel sobre las importaciones de acero, el doble de la cuota que se aplicaba hasta ahora. (Texto)

Bakú.- AZERBAIYÁN UE.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita Azerbaiyán. (Texto)

Londres.- R.UNIDO MIGRACIÓN.- Datos oficiales del Reino Unido sobre el número de pateras que han cruzado el Canal de la Mancha en la primera mitad del año. (Texto)

Bruselas.- UE COMERCIO.- La Unión Europea pone fin a la exención de derechos de aduanas para los paquetes de menos de 150 euros que llegan al bloque y cobrará desde este miércoles una tasa de al menos 3 euros a los mismos con el fin de frenar la avalancha de importaciones baratas que entran, en más del 90 % de los casos, desde China a través de plataformas como Temu, Shein o AliExprés. (Texto)

Sarajevo.- BOSNIA UE.- La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, realiza hoy una visita a Bosnia-Herzegovina.

Estocolmo.- SUECIA EMPRESAS.- El Tribunal de Patentes y Mercados de Estocolmo emite su fallo en el caso antimonopolio interpuesto por PriceRunner, filial del grupo sueco Klarna, contra Google.

Lisboa.- PORTUGAL LENGUA.- La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) celebra en su sede de Lisboa y por videoconferencia un seminario internacional sobre el patrimonio archivístico común como memoria histórica de la organización, con la participación de responsables de archivos nacionales y representantes institucionales de los Estados miembros.

Moscú.- RUSIA CICR.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric Egger.

Mánchester (R.Unido).- ARTE AI WEIWEI.- Presentación a la prensa de 'Ai Weiwei: Button Up!', una de las mayores exposiciones del artista chino Ai Weiwei, en los Aviva Studios de Mánchester, en el norte de Inglaterra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Barcelona.- MANGA BARCELONA.- Ficomic presenta las primeras novedades y el cartel oficial de la 32a edición del Manga Barcelona. Casa Cupra. (Texto) (Foto)

09:30 GMT.- Mérida (España).- FESTIVAL MÉRIDA.- Presentación del espectáculo de danza 'Spartacus', que abre la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Sede del Festival (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30 GMT.- Sevilla (España).- LENNY KRAVITZ.- Actuación de Lenny Kravitz en el Icónica Santalucía Sevilla Fest de la Plaza de España Plaza de España (Texto)

09:00 GMT.- Madrid.- MUSEO THYSSEN.- Médicos sin Fronteras presenta en rueda de prensa 'Esperanza a la fuerza', un proyecto inmersivo para que el público se acerque a Sudán y a su realidad tras más de tres años de guerra. (Texto)

Oriente Medio

Argel.- ARGELIA ELECCIONES.- Los argelinos eligen este jueves a los 407 diputados que los representarán en la Asamblea Popular Nacional (APN, Parlamento) los próximos cinco años, en unos comicios cuyo principal reto es incrementar de manera notable la participación del 23,03 % registrada en las legislativas de 2021, la más baja en la historia electoral de Argelia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00 GMT.- El Cairo.- O.MEDIO SALUD.- La Organización Mundial de la Salud para el Mediterráneo Oriental celebra una rueda de prensa para abordar los últimos desarrollos en esta región, que abarca desde Marruecos hasta Afganistán, con especial foco en la situación sanitaria en Sudán y en el Líbano.

07:30 GMT.- Nairobi.- SUDÁN GUERRA.- Amnistía Internacional (AI) presenta en una rueda de prensa un nuevo informe que documenta crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica cometidos por combatientes de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en Sudán. (Texto)

09:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS TRABAJO INFANTIL.- Encuentro organizado por el Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE, consultivo) para presentar las conclusiones de un estudio sobre el tema: "Para una política pública efectiva para la erradicación del trabajo infantil en Marruecos". Sede de CESE

09:30 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL EE.UU..- El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar; el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee; y el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion, firman el acuerdo para la asignación del terreno destinado a la futura sede permanente de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, tras la aprobación de la propuesta por parte del Gobierno israelí. Exteriores (Texto) (Foto)

África

El Cairo - LIGA ÁRABE - La Liga Árabe abre este miércoles un nuevo capítulo de su historia con la llegada del egipcio Nabil Fahmy como secretario general, en un momento de gran tensión que amenaza a varios de sus 22 miembros y pone al organismo ante una encrucijada: o una reforma profunda o seguir aferrado al fantasma de un panarabismo ya enterrado. (Texto)

Johannesburgo.- ÁFRICA INTERNET.- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, inaugura la primera Cumbre Google Cloud que se celebra en África, que reúne a innovadores, responsables políticos y líderes del sector de la computación en la nube e inteligencia artificial. (Texto)

Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- El brote de ébola que azota al este de la República Democrática del Congo (RDC) no está "fuera de control", pese a ser la epidemia del virus con más muertes y casos confirmados el primer mes de la historia, asegura a EFE el director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), Jean Kaseya. Por Pedro Alonso (Texto) (Foto)

Nairobi.- KENIA INCENDIO.- Audiencia en el caso de ocho menores sospechosas por el incendio de un internado de la Academia Femenina Utumishi el pasado 28 de mayo, en el que murieron 16 alumnas.

Asia

Hong Kong.- HONG KONG ANIVERSARIO.- Hong Kong conmemora el 29º aniversario de su retorno a China con la apertura excepcional de varios cuarteles del Ejército chino al público, mientras Pekín afianza su control político sobre la ciudad seis años después de la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, que ha subordinado las instituciones al aparato de seguridad y cercenado la oposición, la protesta y las vías de rendición de cuentas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN FUJI.- La temporada de ascenso al Monte Fuji comenzó este miércoles, en pleno debate entre escaladores y las autoridades locales que, tras implementar medidas para gestionar la masificación turística de la montaña reconocida como Patrimonio de la Humanidad en 2013, propusieron una prohibición total para el resto del año. (Texto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA PCCH.- El Partido Comunista Chino (PCCh) conmemora el 105.º aniversario de su fundación en un contexto marcado por la centralización del poder en torno al presidente chino y secretario general de la formación, Xi Jinping, las purgas internas, la ralentización económica y las tensiones con Occidente y Taiwán. (Texto)

Pekín.- CHINA A.SAUDÍ.- El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Saud, finaliza su visita oficial a China en la que se reunirá con su homólogo en el país, Wang Yi.

Manila.- FILIPINAS CANADÁ.- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., viaja a Canadá para una visita oficial que se extenderá hasta el 4 de julio, en atención a una invitación del primer ministro canadiense, Mark Carney.

Nueva Delhi.- INDIA JAPÓN.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llega a Nueva Delhi en una visita de 3 días para asistir a la Cumbre Anual India-Japón.

CHINA INVERSIONES - Shanghái (China) - China consolida su control sobre las inversiones en el exterior y la transferencia de tecnología a otros países con la entrada en vigor este miércoles de una nueva normativa que busca evitar casos como la venta de la plataforma de inteligencia artificial (IA) Manus a la estadounidense Meta, vetada finalmente por Pekín.

FILIPINAS DROGAS - Bangkok.-Cuando se cumplen diez años del inicio de la guerra contra las drogas en Filipinas, iniciada al comienzo del mandato de Rodrigo Duterte (2016-2022), el expresidente se encuentra en La Haya a la espera de juicio pero no todo ha cambiado en el país: según las ONG los abusos policiales han continuado, mientras una comisión civil investiga los crímenes durante la campaña. (Texto)

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