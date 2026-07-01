Sony pone fecha al cierre de PlayStation Store en PS3 y PS Vita: desaparecerá en julio de 2027

Sony ha anunciado el cierre de su servicio de distribución digital PlayStation Store para sus consolas PlayStation 3 (PS3) y PS Vita, que dejará de estar disponible para todos los países a partir de julio de 2027, aunque su cierre comenzará en agosto para México, Honduras y Nicaragua.
Tras anunciar el fin de los videojuegos físicos para las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, la compañía de videojuegos continúa anunciando novedades que cierran etapas, en este caso, afectando a la venta de videojuegos para las consolas PS3 y PS Vita.
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Con casi dos décadas de soporte para esta generación de consolas, Sony ha decidido cerrar su servicio de distribución digital PlayStation Store en PS3 y PS Vita, que comenzará con mercados seleccionados a partir de este año, finalizando por completo el servicio en julio del próximo año 2027.
Así lo ha detallado la compañía en una publicación en su blog de PlayStation, donde ha especificado que el servicio de distribución digital de juegos para PS3 cerrará a partir de agosto de este año en México, Honduras y Nicaragua.
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Seguidamente, en otros países de Latinoamérica y Oriente Medio, la PlayStation Store para PS3 cerrará a partir de finales de 2026 y, finalmente, cerrará para ambas consolas en todos los demás países en julio de 2027.
"Esto significa que ya no será posible comprar contenido nuevo una vez que PlayStation Store cierre en estos dispositivos", ha aclarado Sony, al tiempo que ha indicado que, para facilitar la transición, los jugadores podrán seguir descargando contenido previamente comprado, durante un tiempo determinado tras la fecha de cierre.
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Al igual que para el fin de producción de discos físicos, Sony ha justificado este cierre bajo la idea de continuar evolucionando para "adaptarse a los sistemas de comercio modernos, incluidos los estándares de procesamiento de pagos actualizados". PS3 y PS Vita no soportan estas actualizaciones requeridas, por lo que han optado por cerrar PlayStation Store.
La compañía de videojuegos ha admitido que es una noticia "decepcionante" para aquellos jugadores que guarden "un cariño especial por esta generación de videojuegos", que representan "una era importante en la historia de PlayStation". Sin embargo, ha remarcado que a medida que avanzan con nuevos dispositivos, necesitan centrar sus recursos en "ofrecer las mejores experiencias de juego en estas plataformas de cara al futuro".
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