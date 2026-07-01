Sheinbaum felicita a México por su pase a octavos de final: "Es una alegría muy grande"

Ciudad de México, 1 jul (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este miércoles a la selección nacional por su pase a octavos de final del Mundial de fútbol y aseguró que la victoria por 2-0 contra Ecuador fue una "alegría muy grande" y un "orgullo para todos los mexicanos".

"Felicidades a la selección, porque la verdad fue un gran juego, de primerísima (...) Dieron todo en la cancha con un profesionalismo excepcional. Y es un orgullo para todas y todos los mexicanos", afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

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México se impuso 2 a 0 a Ecuador en un partido que se jugó el martes en la capital del país norteamericano, logrando así su clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Tras este resultado, Sheinbaum puso en valor el "orgullo" que supone ser mexicanos, ya que "nuestro país es algo extraordinario".

"El no sentirnos menos que nadie, al contrario, el poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos, la manera en que recibimos al mundo entero", dijo.

Respecto al balance del Mundial en el país -cuyo último partido será el domingo en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como El Azteca)-, la jefa de Estado destacó la "fraternidad" de los aficionados mexicanos con los visitantes y las selecciones extranjeras, al tiempo que subrayó que el torneo deportivo "se ha vivido" en México pese a que EE.UU y Canadá también albergan partidos.

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"Poco hemos visto de las celebraciones en Estados Unidos o en Canadá. Realmente aquí es donde se ha gozado, recibido al mundo entero de manera muy especial", añadió la mandataria.

Miles de mexicanos salieron a celebrar el triunfo de la selección nacional, que logró la victoria con goles de Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

El combinado de Javier Aguirre aguarda su próximo rival en su cruce de octavos, que será Inglaterra o República Democrática del Congo: dos equipos que se enfrentan este miércoles.