Seis muertos en ataques rusos a las regiones de Odesa, Járkov y Jersón

Kiev, 1 jul (EFE).- Seis personas murieron este miércoles en ataques rusos con misiles o drones contra las regiones ucranianas de Odesa, Járkov y Jersón, según informaron las autoridades de estas tres zonas de Ucrania.

En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, un ataque ruso con un misil balístico mató a dos personas e hirió a más de una decena, según informó su gobernador, Oleg Kiper, que explicó sin dar más detalles sobre la naturaleza del objetivo que el ataque iba dirigido contra una infraestructura industrial.

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En la ciudad de Járkov, capital de la región homónima del noreste de Ucrania, el alcalde, Igor Teréjov, informó de hasta cinco ataques rusos contra distintos distritos de la urbe llevados a cabo en las primeras horas de la tarde. Dos personas murieron en uno de estos distritos.

El tercer ataque letal ruso contra una ciudad ucraniana desde la mañana de este miércoles tuvo lugar en la sureña Jersón, que vive bajo el fuego permanente ruso y donde dos personas murieron alrededor de las 07:00 hora local (04:00 GMT) al atacar Rusia con un dron el minibús de transporte público en el que viajaban. EFE

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