Restrepo censura que la "desobediencia civil" de Cepeda es un "atentado contra la democracia" en Colombia

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha valorado este miércoles como un "atentado contra la democracia" las declaraciones del excandidato Iván Cepeda con las que alentó a sus electores a ejercer la "desobediencia civil pacífica" frente al próximo gobierno hasta que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, entre otras cuestiones, no renuncie a su ciudadanía estadounidense.

Restrepo ha censurado este miércoles en una entrevista para Caracol Radio como un hecho "gravísimo" la declaración que emitió Cepeda el martes, con la que puso en cuestión la idoneidad de De la Espriella para ejercer el cargo de presidente por el conflicto de intereses que existe al contar con otra nacionalidad.

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"Esto no había sucedido en la historia reciente de Colombia", ha remarcado Restrepo, quien ha afeado que este tipo de expresiones provengan además de un "personaje" que ha sido elegido senador para la próxima legislatura y que "se supone que es un demócrata".

"Alguien podría decir que es simplemente un berrinche antidemocrático, o es una pataleta de ahogado, para tener alguna forma de vigencia política. Pero me parece gravísimo que pongan entre dicho la democracia con ese tipo de afirmaciones", ha señalado el vicepresidente electo de Colombia.

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Para Restrepo, esta cuestión de la doble nacionalidad de De la Espriella es "una discusión bizantina y absurda que ya fue absolutamente resuelta", así como un "sofisma de distracción" que solo afecta a la democracia del país.

"No podemos seguir poniendo en entredicho la democracia", ha reivindicado Restrepo, quien ha incidido en que todas las instancias judiciales y "todos los análisis constitucionales rigurosos" sostiene que no hay incompatibilidad.

Cepeda cuestionó que De la Espriella pudiera ejercer su cargo con independencia si disponía de pasaporte estadounidense, pidiéndole además que aclarase si en algún momento colaboró con agencias de ese país, como el FBI o la DEA, en base a su papel como abogado defensor de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus conocidas relaciones con jefes paramilitares colombianos.

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"Debe quedar totalmente claro y definido, primero, que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidense", reclamó Cepeda, que también exigió que cesara cualquier intento de detener y extraditar al presidente Gustavo Petro.