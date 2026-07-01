Paramount ofrece concesiones a Bruselas para lograr luz verde a la fusión con Warner

La estadounidense Paramount Skydance ha presentado una serie de concesiones ('remedies', en la jerga comunitaria) ante la Comisión Europea para tratar de salvar las reservas que el supervisor europeo tiene sobre la operación de compra de Warner Bros Discovery, valorada en 110.000 millones de dólares (96.420 millones de euros).

"Las concesiones han sido presentados y el nuevo plazo provisional para que la Comisión tome una decisión es el 22 de julio", ha confirmado a Europa Press un portavoz comunitario.

El portavoz, no obstante, no ha querido dar más detalles sobre el contenido de los compromisos ofrecidos por Paramount para salvar la operación, cuyo impacto en la competencia está siendo examinado por el Ejecutivo comunitario desde que le fue notificado el pasado 2 de junio.

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El expediente tenía como fecha inicial para decisión el 7 de julio, pero a la luz de la propuesta presentada por la compañía, Bruselas ha optado por prorrogar el calendario hasta el día 22 para contar con el tiempo suficiente para analizar en detalle la documentación.

A mediados de junio, el Gobierno de Estados Unidos aprobó la adquisición incondicional de Warner Bros Discovery por parte de su rival Paramount Skydance, al considerar "improbable que la transacción cause daño a la competencia o a los consumidores estadounidenses".

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Sin embargo, en Europa también la Comisión Europea está examinando si es compatible con las reglas de competencia del Espacio Económico Europeo (EEE) y Reino Unido --a través de la Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA)-- está haciendo lo propio con respecto a su mercado y ha avisado de su disposición a actuar para "defender la pluralidad y el interés público".