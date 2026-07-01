Melendi, Wisin y Omar Montes tienen una propuesta para tu vuelta del verano

Cuando pensamos en verano, pensamos en momentos que querríamos repetir para siempre: atardeceres interminables, canciones que se convierten en banda sonora de nuestras vacaciones y esa sensación de libertad que parece imposible encontrar el resto del año ¿Y si la clave estuviera en alargar esa energía un poco más?

Existe una especie de pensamiento extendido que nos hace ver que el verano termina cuando llega septiembre: vuelven las rutinas, se llenan las agendas y las escapadas improvisadas empiezan a desaparecer del calendario. Sin embargo, cada vez son más quienes se resisten a despedirse de esa sensación de libertad que convierte cualquier plan en una experiencia memorable. Precisamente por ello, el noveno mes del año se ha consolidado como el momento perfecto para prolongar la mejor versión del verano.

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Entre esos planes que permiten estirar la temporada destaca uno de los rituales favoritos de toda una generación: los festivales de música. Y ahí entra en juego Coca-Cola Music Experience, que este año celebra su 16ª edición por todo lo alto los próximos 4 y 5 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Madrid.

MELENDI, WISIN, PIKERAS O HEY KID SE SUMAN AL CARTEL DEL COCA-COLA MUSIC EXPERIENCE

La música tiene la capacidad de congelar emociones y convertirlas en recuerdos imborrables porque una canción puede transportarnos a un viaje, a una amistad o a un amor en cuestión de segundos. Por eso, este mes de septiembre este festival de música y ocio vuelve a ofrecer la oportunidad de volver a reunirse con miles de personas para cantar, bailar y compartir experiencias.

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Este año, la gran cita musical de la temporada llegará con una programación que combina grandes nombres nacionales e internacionales. Entre ellos destaca Melendi, uno de los artistas más queridos por el público español y responsable de algunas de las canciones más coreadas de las últimas décadas. También estará presente Wisin, auténtica leyenda de la música urbana y una de las actuaciones más exclusivas que podrán verse en nuestro país.

A ellos se suman algunas de las voces que mejor representan el presente y el futuro de la música en español: desde la energía arrolladora de Ysy A hasta el talento emergente de Ruslana y Violeta, pasando por propuestas tan personales como las de Hey Kid, Tami Tamako, DIB o Pikeras. Artistas que se unen a los ya confirmados Dellafuente, Milo J, Dei V, Dimitri Vegas y Omar Montes, entre otros.

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Pero más allá de los nombres del cartel, lo que convierte este festival de encuentros en algo especial es la experiencia. Dos días para desconectar del reloj, reencontrarse con amigos, descubrir nuevas canciones y crear recuerdos que seguirán acompañándonos mucho después de que termine el fin de semana.

COCA COLA MUSIC EXPERIENCIA: UNA EXPERIENCIA QUE TRASCIENDE EL RECINTO

Además, este año la experiencia también trasciende el recinto, ya que Coca-Cola Music Experience sigue apostando por formatos híbridos que permiten vivir parte de la emoción desde cualquier lugar, ampliando la comunidad y haciendo que la música llegue mucho más lejos a través de su canal oficial de YouTube. De esta forma, miles de espectadores se asomarán -como cada año- al festival virtualmente: un 'streaming global' que estrenó nuevo formato el año pasado, impulsando la conexión desde casa y sumando más de 2 millones de visualizaciones a través del canal oficial de YouTube del festival.

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Conceptos como sostenibilidad, inclusión y accesibilidad se han convertido en pilares fundamentales la marca, ya que disfrutar también significa hacerlo de forma responsable y garantizar que todas las personas puedan formar parte de la experiencia.

Quizá por eso septiembre ya no representa el final de nada. Al contrario: se ha convertido en una oportunidad para seguir acumulando momentos que merecen ser recordados. Y si existe una manera perfecta de demostrar que esta época estival puede durar un poco más, probablemente sea hacerlo con una canción sonando de fondo, miles de personas cantando al unísono y la sensación de que todavía quedan muchas historias por vivir... Y tú, ¿ya tienes tu abono?

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