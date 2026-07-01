Los civiles muertos por la guerra civil en Birmania ascienden a más de 100.000, según ACLED

Los civiles muertos por la guerra civil en Birmania han ascendido a 100.114 desde que comenzó la guerra tras el golpe de Estado de 2021, según el Índice de Conflicto elaborado por ACLED, un proyecto que se dedica a hacer seguimiento de la violencia de carácter político en el mundo.

Estos datos apuntan a civiles fallecidos en el marco de los combates en cualquiera de los bandos enfrentados, si bien no existen de momento balances oficiales de la junta militar que gobierna el país desde entonces.

Los expertos han alertado de que se trata del conflicto más mortal de los que tienen lugar en Asia en la actualidad. El país se encuentra sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado, perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020.

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La represión posterior derivó en una guerra civil que ha tenido un enorme impacto sobre la situación en el país, ahora agravada por el seísmo de magnitud 7,7 que sacudió el país en marzo de 2025.