El Parlamento israelí avanza en la limitación del uso de altavoces en las mezquitas

El Parlamento israelí, la Knesset, ha aprobado este miércoles en primera lectura un proyecto de ley impulsado por el partido ultraderechista del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que endurece las restricciones para emplear altavoces en las mezquitas, lo que sus detractores consideran un intento de discriminar a la minoría musulmana del país.

La cámara ha aprobado con 50 votos frente y 36 en contra una iniciativa presentada por el diputado Zvika Fogel, de la formación ultraderechista Otzma Yehudit (Poder Judío), que exigiría a las mezquitas obtener permisos para utilizar altavoces, además de autorizar a la Policía a entrar en estos templos para detener eventuales infracciones e imponer multas administrativas en caso de incumplimiento que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 séqueles (2.900 a 4.400 euros).

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Los defensores del proyecto --que debe pasar por debates en comisión y otras tres votaciones, antes de convertirse en ley-- inciden en que se trata de frenar el "ruido excesivo", dado que los muecines utilizan altavoces en las mezquitas para realizar la llamada a la oración cinco veces al día.

De hecho, Fogel ha asegurado ante el pleno que su propuesta no es una "cuestión política". "Así como la ley se aplica a salas de eventos, empresas privadas, fábricas y lugares de culto de todo tipo, también debe aplicarse aquí con la misma severidad", ha considerado.

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Ben Gvir, por su parte, ha celebrado el resultado de la votación y ha denunciado que los residentes en zonas aledañas a mezquitas han sufrido un ruido excesivo durante años. "Durante años y años ha reinado la anarquía. La gobernanza empieza con el ruido", ha señalado, según recoge 'The Jerusalem Post'.

Los detractores del proyecto de ley, que incluyen a partidos de la oposición y formaciones árabes, denuncian que la iniciativa está dirigida, en la práctica, a ciudadanos árabes y musulmanes y que atenta contra la libertad religiosa y de culto.

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En este sentido, el presidente del partido árabe-israelí Lista Árabe Unida, Mansur Abbas, ha tildado la propuesta de "racista y antirreligiosa" y ha lamentado que una formación como Shas (ultraortodoxa) se haya sumado a ella.

"Es muy decepcionante y reprobable. Esperábamos que un partido religioso actuara conforme al espíritu del versículo: 'No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto'", ha manifestado en declaraciones recogidas por el portal de noticias Ynet.

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