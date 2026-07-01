De la medalla de Pelé a la camiseta de Messi: una subasta recorre casi un siglo de fútbol

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La medalla de oro que Pelé ganó en el Mundial de 1962, unos botines de Diego Armando Maradona y una camiseta usada por Lionel Messi forman parte de una subasta que espera recaudar entre uno y dos millones de dólares en el marco del Mundial 2026.

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Con más de 300 lotes y alrededor de 30 países representados, 'Sports Legends', de la casa de subastas Julien's Auctions, recorre casi un siglo de historia del fútbol en una venta que concluye el 9 de julio.

La mayoría de los objetos es memorabilia de fútbol que se remonta al primer mundial celebrado en 1930, pero también incluye artículos de otros deportes como baloncesto, béisbol, tenis y fútbol americano.

Mitchell Kaba, jefe de ventas especiales de Julien's, explica que el objeto más interesante de la muestra es la medalla de Pelé, a quien describe como "el jugador de fútbol número uno de todos los tiempos".

"Ganó tres Copas del Mundo. Es el jugador más ganador de todos los tiempos en lo que respecta a torneos de Copa del Mundo. Ganó tres con Brasil, y tenemos la medalla que le fue entregada por su participación en la victoria del Mundial de 1962", explica.

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Las proyecciones para la venta de ese reconocimiento superan los 300.000 dólares. Pero los seguidores del futbolista también podrán adquirir la camiseta de Brasil que usó en la final de la Copa de las Naciones de 1964; un balón negro autografiado; un peculiar guante de box firmado por él y Muhammad Ali o su pasaporte brasileño de 1960 a 1962, entre otros objetos.

Otro artículo que destaca de 'Sports Legends' son las zapatillas de fútbol que Maradona, a quien sus seguidores consideraban un 'Dios' del fútbol, usó en su infancia cuando jugaba en un equipo argentino llamado los Cebollitas.

"Era un niño prodigio del fútbol, así que la gente empezó a coleccionar sus objetos muy pronto, como recuerdo de la grandeza de este niño. Probablemente lo veían como el próximo Pelé", explica.

La subasta también contempla unas botas de fútbol utilizadas y autografiadas por Messi, fotografías, uniformes y camisetas, de entre las que destaca una de la selección argentina que usó cuando ganaron en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2014 contra los Países Bajos.

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"Una camiseta de partido de Messi puede costar unos 20.000 dólares (...) En general, la gente prefiere las camisetas, tienden a ser las más valiosas", explica Kaba.

Del portugués Cristiano Ronaldo también hay zapatillas deportivas autografiadas y utilizadas en diversos partidos, o una camiseta con una medalla utilizada por Ronaldo durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2018 contra el Liverpool.

"Creo que con los eventos del Mundial celebrándose aquí en Estados Unidos, simplemente ha aumentado el interés por el fútbol en general", asegura el especialista.

Otros nombres como el del brasileño Ronaldo Nazario, Neymar, el británico David Beckham, el español Alfredo Di Stéfano, el catalán Pep Guardiola, o el francés Zinedine Zidane, entre muchos otros.

Pero la subasta no se limita a las grandes figuras del pasado o con carrera muy longevas. También incluye artículos de algunas de las estrellas llamadas a marcar el futuro del fútbol, como el español Lamine Yamal, de 18 años, o el noruego Erling Haaland, de 25, quien se ha viralizado en redes durante este Mundial.

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"Ellos son las próximas grandes estrellas. Son los jugadores que están siguiendo los niños de hoy y gracias a ellos se están enamorando de este deporte. Quieren tener un objeto físico, algo tangible, que les recuerde los buenos momentos que vivieron mientras crecían viéndolos jugar", considera Kaba.

Dejando de lado el fútbol, la venta ofrece a los compradores oportunidades para hacerse con la camiseta de los Cleveland Cavaliers usada y firmada por el basquetbolista LeBron James; un traje de entrenamiento de los Chicago Bulls usado por Michael Jordan, o un vestido de la tenista Serena Williams, entre otros. EFE

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(foto)(vídeo)