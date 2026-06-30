Tribunal de Cuentas avala las cuentas del Rey, que ingresó 8,82 millones en 2025 y usó ahorros por falta de PGE

El Tribunal de Cuentas ha dado su aval a las cuentas de la Casa del Rey en el ejercicio de 2025, en el que ingresó 8,82 millones y tuvo que recurrir a sus reservas para completar sus programas de actividades por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que redujo su cuenta de tesorería a 4,13 millones.

Por tercer año consecutivo, la auditoría del Tribunal concluye que las cuentas de la Casa del Rey, aprobadas el pasado mes de marzo, "expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la Jefatura del Estado, "así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio terminado".

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El fiscalizador entiende también que "no existen cuestiones clave o riesgos significativos" en la auditoría, si bien recuerda que el responsable de las cuentas es la Casa del Rey. Es decir, el tribunal tiene "seguridad razonable" de que las cuentas presentadas "están libres de incorrección material, debida a fraude o error", si bien precisa que eso "no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público vigente en España detecte una eventual incorrección material cuando existe".

146.000 EUROS EN INTERESES

Según las cifras que remitió en marzo la Jefatura del Estado, en 2025 la Casa del Rey ingresó un total de 8,82 millones de euros, en su mayoría por la asignación fijada en los Presupuestos Generales de 2023, los últimos aprobados, que fue de 8.431.150,00 euros.

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Pero también ingresó en diciembre pasado una transferencia de crédito por importe de 250.000 euros para financiar los incrementos retributivos en el sector público y obtuvo otros 146.623,84 euros correspondientes a intereses de cuentas corrientes y otras operaciones ordinarias del ejercicio.

No obstante, esos ingresos no fueron suficientes para cubrir la actividad programada de la Casa Real y hubo que echar mano de los remanentes. Destacan principalmente los 983.403 euros utilizados para atender actualizaciones retributivas y los "proyectos estratégicos e inaplazables" en digitalización y modernización, que se dedicaron especialmente al "ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones seguras".

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Así, las cosas, la cuenta de tesorería de la Casa del Rey cerró el año con 4.132.954,20 euros que están depositados principalmente en cuentas bancarias en diversas entidades financieras o en el Banco de España y en caja (efectivo disponible).

"Dicha cantidad es inferior a la existente a 31 de diciembre de 2024 (4.943.512,31 euros) debido principalmente a que la asignación procedente de los Presupuestos Generales del Estado no ha sido suficiente para financiar el gasto presupuestario y ha sido de nuevo preciso acudir al Fondo de remanentes presupuestarios para la financiación de los gastos de inversión y, por primera vez, de gastos de personal para atender las necesidades derivadas de las subidas retributivas", explica Zarzuela en su presupuesto.

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