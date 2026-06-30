Temas del día de EFE News Latino del martes 30 de junio

EEUU JUSTICIA

Washington - El Tribunal Supremo de EE.UU. tiene previsto decidir este martes sobre dos temas claves en las políticas de Donald Trump: la orden que limita el derecho a la ciudadanía por nacimiento y la participación de atletas transgénero en equipos deportivos femeninos.

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EEUU INDEPENDENCIA

Miami - La idea de Estados Unidos como "el país de inmigrantes" atraviesa una etapa oscura en vísperas del 250 aniversario de su independencia, mientras las políticas del presidente Donald Trump han propiciado la primera contracción migratoria de la población en más de medio siglo.

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Washington/Nueva York - El nacimiento de Estados Unidos, que inspiró la Revolución Francesa y emancipaciones de Latinoamérica, sentó las bases de un nuevo poder que dominó el mundo y que llega a su 250 aniversario intentando mantener su condición de potencia hegemónica frente a la emergente China.

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Washington - La promesa de "vida, libertad y búsqueda de la felicidad", que hace 250 años inspiró la fundación de Estados Unidos, se ve ahora amenazada por las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que limitan los derechos de inmigrantes, mujeres, estudiantes y hasta periodistas.

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PUERTO RICO MANIFESTACIÓN

San Juan - Numerosas organizaciones puertorriqueñas se manifiestan contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace diez años por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Miami - Con reliquias como las botas usadas por Uruguay en la final del Mundial de 1930, el balón del 'Maracanazo' o la camiseta de Maradona en 1986, la Conmebol desafía el glamur de Miami Beach con una exposición que reivindica los diez títulos de las selecciones sudamericanas.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Luisiana y Colorado celebran primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

Washington.- EEUU COLOMBIA.- El ARC Gloria, uno de los buques más emblemáticos del mundo de la escuela de la Armada de Colombia, abandona el puerto de Baltimore tras cinco días en los que ha abierto sus puertas conocer uno de los veleros más admirados, distinguido por sus tres mástiles y su casco blanco. (foto) (video)

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Miami.- EEUU ESPACIO.- Los astronautas de la NASA Chris Williams y Jessica Meir realizan una caminata espacial de casi siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI) para reparar un brazo robótico de Canadá. (foto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra el mes de junio con un comportamiento mixto entre sus principales índices, en un contexto marcado por la caída acumulada del Nasdaq tras los máximos alcanzados en mayo ante la volatilidad asociada a las tensiones geopolíticas y energéticas.

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