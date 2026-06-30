Refugiados en Reino Unido deberán devolver costes de manutención para optar a residencia

Londres, 30 jun (EFE).- Las personas que obtengan el estatus de refugiado en el Reino Unido deberán reembolsar unas 10.000 libras (11.600 euros) como parte de los costes de su manutención antes de podar optar a la residencia permanente, según planes anunciados este martes por la ministra del Interior, Shabana Mahmood.

Ese importe, que la ministra podrá modificar, se extraerá mensualmente del salario de los inmigrantes una vez su sueldo supere cierto umbral, que aún no se ha precisado.

Las personas que abandonen el país sin haber saldado la deuda deberán pagarla en su totalidad si desean regresar en el futuro.

Esta medida quedará incluida en la ley de Inmigración y Asilo que se tramitará esta tarde en el Parlamento, y que también contempla la introducción de un sistema de patrocinio por parte de empresas y organizaciones cívicas para traer a solicitantes de asilo de manera legal.

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En cuanto a la devolución de parte de los costes para el Estado, el Ministerio del Interior señaló que actualmente alojar a una persona en proceso de asilo cuesta alrededor de 23,25 libras (27 euros) por noche en viviendas y 144 libras (168 euros) en hoteles, mientras que las ayudas de subsistencia oscilan entre 9,95 y 49,18 libras semanales (12 y 57 euros).

El año pasado, el sistema tuvo un coste de 4.000 millones de libras (4.640 millones de euros), lo que Mahmood consideró "demasiado alto".

"Recibir asilo es un derecho, pero también una responsabilidad. Una vez las personas puedan contribuir y devolver la generosidad del pueblo británico esperamos que lo hagan", declaró.

El mismo proyecto de ley incluye la introducción de un sistema de patrocinio que permitirá a empresas, organizaciones civiles, universidades y otros organismos acreditados acoger directamente a refugiados, asumiendo su apoyo inicial, integración y ayuda para su incorporación al mercado laboral o a la vida académica.

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Según el Gobierno, el modelo se inspira en el esquema de reasentamiento de Canadá, que desde 1979 ha permitido la llegada de cerca de 400.000 refugiados amparados por diversas entidades.

En el Reino Unido existe además el precedente del programa de acogida de refugiados ucranianos, que ha posibilitado la llegada de más de 270.000 desde 2022.

La ministra subrayó que su intención al abrir más rutas de asilo legales es reducir la llegada de inmigrantes por vías irregulares, como en botes por el canal de la Mancha.

Aseguró que, en todo caso, el sistema contará con controles de seguridad estrictos, incluidos controles biométricos, penales y sanitarios, y que la gestión de los casos se realizará en coordinación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). EFE

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