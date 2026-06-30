Polonia pide sumarse a la denuncia contra Bielorrusia en la CIJ por "organizar tráfico de migrantes"

Las autoridades de Polonia han pedido este martes sumarse al proceso abierto contra Bielorrusia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por "organizar tráfico de migrantes", tras invocar el artículo 63 que permite intervenir ante partes afectadas por un convenio internacional.

De esta forma, Polonia ha pedido una declaración de intervención en el asunto relativo a Bielorrusia, un caso que presentó Lituania en mayo de 2025 tras acusar a Minsk de cometer "violaciones de Derechos Humanos" en la frontera, en relación al flujo orquestado de migrantes a finales de 2021.

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"Cuando la interpretación de un convenio del que sean partes Estados distintos de los involucrados en el caso esté en cuestión, cada uno de esos Estados tiene derecho a intervenir en el procedimiento", ha informado la propia CIJ tras confirmar el paso dado por Varsovia.

Ahora se ha invitado a las otras partes del proceso, Lituania y Bielorrusia, a presentar observaciones escritas sobre la declaración de intervención de Polonia.

El país báltico presentó hace poco más de un año una denuncia contra Bielorrusia ante el tribunal con sede en La Haya por "facilitar y organizar el tráfico de migrantes" para presionar a Vilna y cometer "violaciones de Derechos Humanos" en la frontera, en relación con la crisis migratoria que atravesó el país en 2021.

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Lituania sostiene que Bielorrusia no cumple con el Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire anexo a la Convención de Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional por "el tráfico de migrantes a gran escala".

En concreto, denuncia que las autoridades bielorrusas "facilitan, apoyan y permiten el tráfico de migrantes" y "no toman las medidas fronterizas necesarias para evitar y detectar el tráfico de migrantes".

Además, reprochan que no hay intercambio de información sobre el tráfico de migrantes, no refuerzan la cooperación con las autoridades fronterizas lituanas y no cooperan para impedir que los migrantes sean víctimas de grupos del crimen organizado, según informó en un comunicado la CIJ.

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