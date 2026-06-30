Moción de censura de los Ecologistas al Gobierno francés por la gestión de la ola de calor

París, 30 jun (EFE).- Los Ecologistas franceses anunciaron este martes que presentarán una moción de censura contra el Gobierno por su gestión de las olas de calor, ya que le acusan de "inacción" en la lucha contra el cambio climático y en la adaptación.

Durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Nacional (cámara baja), la líder del bloque ecologista, Cyrielle Châtelain, se enzarzó en un agrio intercambio con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en el que avisó de que impulsarán tanto una moción de censura como una comisión de investigación sobre la falta de medidas adecuadas.

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"Habrá una comisión de investigación y habrá censura. Ustedes no están en su sitio. Los muertos pesan sobre su conciencia", señaló Châtelain, quien sostuvo que las políticas del Ejecutivo son de "desigualdad" y favorecen el cambio climático.

Lamentó que entre 2014 (cuando aún gobernaba François Hollande) y 2022 en Francia se produjeron, según sus datos, 33.000 muertes relacionadas con episodios de canícula sin que se hayan tomado medidas suficientes.

Por eso, en declaraciones posteriores a los medios, confirmó que interpondrán una moción de censura con el argumento de que "la inadaptación del Gobierno mata".

Para ello los ecologistas necesitarán aliados, ya que el bloque verde cuenta con 38 diputados, 20 menos de los necesarios para interponer una moción de censura, algo que Châtelain se mostró convencida de lograr.

Lecornu, por su parte, criticó la postura ecologista por considerar que aprovecha la coyuntura para generar una "polémica puramente política" y defendió la acción del Gobierno en materia de lucha y de adaptación ante el cambio climático.

En cualquier caso, se mostró favorable a que se constituya una comisión de investigación, como reclamó Châtelain, ya que, en su opinión, servirá para mirar a los hechos objetivamente y será un "boomerang" que se volverá en contra de los críticos.

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"Será la ocasión de establecer factualmente y calmadamente los hechos. e llegará a la conclusión de que no hay inacción, pero hay una necesidad evidente de aceleración. Globalmente, creo que podemos construir un consenso sobre esa necesidad de aceleración", admitió Lecornu en el hemiciclo.

Más acaloradamente, Lecornu criticó que miembros del bloque ecologista hayan estado hablando en los medios de 10.000 muertos en ola de calor de la semana pasada, en la que se batieron varios récords históricos de temperatura.

Según una estimación provisional de la agencia pública de sanidad francesa para los tres días más intensos de la ola, del 24 al 27 de junio, hubo 1.000 muertes más de lo que se hubiera podido esperar.

Por otro lado, este martes esa misma agencia reveló que en la ola de calor precedente, entre el 24 y el 28 de mayo pasado, se dieron al menos 300 muertes más que la media habitual para esas fechas (si bien esos decesos suplementarios, al igual que el millar reportados la semana pasada, pueden incluir todo tipo de causas). EFE

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