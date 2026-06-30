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Mamdani logra 'in extremis' su primer acuerdo presupuestario para Nueva York

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Nueva York, 30 jun (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, logró este martes un acuerdo con el concejo municipal para aprobar el primer presupuesto de su mandato, tras una intensa negociación que se cerró a pocas horas de que venciera el plazo legal.

Mamdani y la portavoz del concejo, Julie Menin, escenificaron hoy el acuerdo con un apretón de manos "tras largas noches y un trabajo minucioso", dijo el edil.

La ley estipula que el nuevo presupuesto debe entrar en vigor antes de la medianoche de este martes, cuando arranca el nuevo año fiscal. EFE

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