Maíllo urge "transparencia" a Moreno sobre diálogo con Vox: "Quiere ser diferente pero Feijóo ha dicho no"

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado al presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, como "un peón en el tablero de Feijóo" comparando la situación de Moreno con la de otros presidentes autonómicos del PP como María Guardiola o Alfonso Fernández Mañueco que han firmado acuerdos de gobierno con Vox en sus respectivas comunidades autónomas.
"Usted quiere ser diferente, pero le han dicho que no, que aquí hay que cumplir la hoja de ruta", ha afirmado en su intervención en el debate de investidura de Moreno este martes en el Parlamento andaluz.
Maíllo ha vuelto a pedir "transparencia" sobre el contenido de las negociaciones entre el PP-A y Vox para formar gobierno. "A usted le da vergüenza decir lo que está negociando con Vox, aunque no le dé vergüenza hacer lo que vaya a acordar con Vox", ha señalado al mismo tiempo que ha asegurado que Moreno "no los necesita para hacer sus políticas".
PUBLICIDAD
Asimismo, el portavoz de Por Andalucía ha lamentado la "falta de empatía" de Moreno en su discurso del lunes por "no mencionar" temas como la migración, el cambio climático o la siniestralidad laboral. "Con su silencio asuma la barbaridad de la extrema derecha", ha expresado en relación a la postura del presidente en funciones sobre las personas migrantes.
En esta línea, ha asegurado que la 'prioridad nacional' es una idea "fascista, racista y clasista" a la par que ha asegurado que a Moreno se le "ha acabado lo de moderado", recordando su acuerdo de investidura con Vox en 2018.
PUBLICIDAD
"Ese es su drama y esa es su derrota. No es una excepción con respecto a Extremadura ni con Aragón ni con Castilla-León. El Partido Popular ha elegido un bando que es el del autoritarismo, el del bando fascista, igual que está ocurriendo en la Unión Europea, en Latinoamérica o en Estados Unidos", ha subrayado.