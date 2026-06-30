Maersk revisa al alza sus previsiones anuales por la sólida demanda de contenedores

AP Moller-Maersk, el conglomerado danés propietario del segundo mayor operador de transporte marítimo de mercancías, ha revisado al alza sus previsiones para el conjunto del año ante la sólida demanda en el mercado de contenedores y el reciente aumento sostenido de las tarifas.

"La continua y sólida demanda en el mercado de contenedores, especialmente en Extremo Oriente, y el reciente aumento sostenido de las tarifas del mercado 'spot'", han llevado a la compañía danesa a mejorar sus previsiones para el ejercicio 2026.

De este modo, la danesa ahora espera un Ebitda subyacente de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares (7.012 a 8.765 millones de euros), frente al rango anterior de entre 4.500 y 7.000 millones de dólares (3.944 y 6.136 millones de euros), así como un flujo de caja libre de al menos -1.500 millones de dólares, frente al pronóstico anterior de -3.000 millones de dólares (2.630 millones de euros).

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Maersk ha explicado que esta revisión al alza de sus expectativas anuales responde a una previsión de crecimiento del volumen del mercado mundial de contenedores de aproximadamente el 4% en el ejercicio 2026, cuando previamente anticipaba un incremento del 2% al 4%.

El gigante danés del transporte marítimo de mercancías tiene previsto publicar sus resultados provisionales del segundo trimestre el próximo 13 de agosto.