Las ONG del Comité de Emergencia Español despliegan más de 600.000 euros de ayuda vital en Venezuela tras los terremotos

Las ONG integradas en el Comité de Emergencia Español, con el apoyo de organizaciones e instituciones locales, están desplegando ayuda vital en Venezuela tras los terremotos que tuvieron lugar la semana pasada, con esfuerzos centrados en proveer a la población en mayor situación de vulnerabilidad de suministros básicos, agua, saneamiento y protección de la infancia.

"La respuesta solidaria de la sociedad está siendo enorme y por ello desde el Comité de Emergencia queremos dar las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros. Hasta la fecha, hemos recaudado fondos por valor de 631.666 euros que son distribuidos de forma equitativa entre las 8 ONG internacionales, especialistas en ayuda humanitaria, que integran esta alianza", ha explicado la directora del Comité de Emergencia, Sara Barbeira.

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El Comité de Emergencia Español se activó el pasado 25 de junio, pocas horas después de los terremotos, para canalizar la ayuda de la sociedad española. Las ocho organizaciones que conforman el Comité son Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Según ha informado el Comité, entre las principales acciones que están implementando se incluyen el apoyo psicosocial, la distribución de kits de higiene y materiales de primera necesidad, el alojamiento de emergencia y actividades de coordinación y evaluación de necesidades urgentes.

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En el ámbito de la seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, las ONG están llevando a cabo la provisión de alimentos básicos para familias afectadas y programas nutricionales enfocados prioritariamente en la infancia, así como la provisión de agua potable y saneamiento, kits de higiene general, mantas y artículos específicos de higiene menstrual. En materia de refugio, las organizaciones trabajan en la habilitación y gestión de albergues provisionales seguros para quienes han perdido sus viviendas.

En cuanto a la protección humanitaria y protección infantil, las ONG están desarrollando labores activas de identificación, cuidado y derivación segura de menores que hayan quedado solos, separados o desprotegidos tras los sismos. Además, según el Comité, están creando espacios seguros, entornos físicos protegidos y adaptados para que la infancia recupere la normalidad y están implementando medidas específicas de mitigación de riesgos asociados a la violencia de género dirigidas a mujeres, menores y ancianos en contextos vulnerables de hacinamiento.

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