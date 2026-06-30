La UE acuerda la reducción de los peajes para transporte pesado de bajas emisiones hasta 2031

Los negociadores del Consejo (gobiernos) y del Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo político para reducir un 75% los peajes para camiones y autobuses de bajas emisiones hasta el 30 de junio de 2031, como parte de la revisión del sistema de peajes para transporte pesado en carretera, conocido como 'Euroviñeta'.

Esta actualización, que necesitará aún el visto bueno formal de los Veintisiete y del pleno del Parlamento Europeo para su adopción definitiva, busca alinear la norma con los nuevos objetivos de emisiones de CO2 para camiones y autobuses que entrarán este julio.

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Los países de la UE dispondrán de un año para adaptar sus sistemas de peaje a un nuevo sistema de clasificación de vehículos basado en las emisiones de CO2.

Así las cosas, los países de la UE que apliquen exenciones de peaje a vehículos de cero emisiones podrán aplicar reducciones de hasta el 75% para vehículos de bajas emisiones hasta la fecha indicada, con la posibilidad de mantener una reducción del 50% a partir de julio de 2031.

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Asimismo, los camiones y autobuses de cero emisiones podrán estar exentos de las tasas por uso de carreteras e infraestructuras hasta el 30 de junio de 2031 y beneficiarse de una reducción del 75% en los peajes a partir de esa fecha, según ha informado la Eurocámara en un comunicado.

Los colegisladores, sin embargo, descartan por el momento ampliar estas ventajas también a los remolques --aún reconociendo su valor para reducir las emisiones de vehículos convencionales--, porque consideran que no se cuenta con la metodología adecuada para hacerlo y que su introducción conllevaría dificultades. Pero dejan la puerta abierta a hacerlo más adelante, en función de las conclusiones de la evaluación que la Comisión Europea deberá presentar en junio de 2029.

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